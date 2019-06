Conan, il gioco di ruolo: è partito il Kickstarter dell’edizione italiana

È del 4 giugno l’annuncio da parte di Wyrd Edizioni del via alla campagna Kickstarter per l’edizione italiana del gioco di ruolo di Conan, edito da Modiphius Entertainment.

Il progetto è già stato ampiamente finanziato e, al momento in cui scriviamo, ha già superato i diecimila Euro; sono già stati sbloccati, dunque, la maggior parte degli obiettivi aggiuntivi, offrendo così ai finanziatori un’ampia gamma di materiale supplementare oltre al manuale di gioco, come ed esempio lo Schermo del Master.

Il gioco di ruolo di Conan è stato realizzato con l’obiettivo di restare il più aderente e fedele possibile ai racconti di Robert E. Howard così come li aveva scritti: avventure selvagge e dalle tinte forti per contrastare gli antichi orrori nell’Era Hyboriana.

La campagna per il gioco di ruolo di Conan proseguirà per altri 15 giorni, e siamo certi che riuscirà a sbloccare anche gli ultimi obiettivi rimasti. La data di consegna prevista per il manuale di gioco del GDR di Conan è marzo 2020; i vari obiettivi saranno consegnati nei mesi successivi.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina della campagna Kickstarter.

Riportiamo direttamente dalla pagina ufficiale della campagna di raccolta fondi:

Il Manuale di Gioco di Conan GDR di Robert E. Howard: Avventure in un’era al di là di ogni immaginazione è un libro di circa 350 pagine, contenente tutto ciò di cui hai bisogno per avventurarti nel mondo dell’eroe di Robert E. Howard, Conan. Si basa interamente sulle storie classiche ed ufficiali di Conan e utilizza il sistema 2D20 sviluppato da Modiphius e utilizzato in Mutant Chronicles 3rd Edition, Infinity, John Carter di Marte e altri fantastici giochi. Questo tomo include la creazione dei personaggi, le regole di gioco e una grande quantità di materiale di base, tra cui culture, geografia, religioni, magia, divinità, mostri, consigli per i GM, spunti di avventura e molto altro. Questo lavoro è stato reso possibile e sviluppato da un team di scrittori stellati, con un coinvolgimento ravvicinato delle autorevoli penne di biografi e studiosi di Robert E. Howard ed è stato illustrato da artisti esperti e di Conan di fama mondiale.

I supplementi successivi descriveranno il mondo in modo più dettagliato, presentando diversi stili di gioco dalle fasi della saga di Conan … Ladro, Barbaro, Mercenario, Pirata, L’Oriente Sconosciuto, Brigante, I Regni del Sud, Esploratore… e Re. Altri libri esploreranno stregoneria, mostri e demoni, culti senza nome, società segrete e ordini di combattimento, terre lontane, antiche rovine e città perdute. La linea di gioco sarà supportata da una vasta gamma di avventure pronte per il gioco e campagne che abbracciano il mondo di Conan in tutta la sua estensione.

Il sistema 2d20 è un sistema narrativo dinamico, progettato per produrre risultati variati e interessanti da situazioni drammatiche e ricche di azione. I personaggi lanciano due d20, tentando di ottenere il numero più basso possibile su ciascuno: più dadi ottengono un numero basso, più sono i successi nei punteggi dei personaggi.