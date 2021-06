Confermato il mese di uscita di Demon Slayer Stagione 2

Già da qualche tempo si parlava della seconda stagione di Demon Slayer e si ipotizzava di un possibile debutto nel corso del 2021. Ora, Yahoo! Japan ha chiarito che potremmo vedere Demon Slayer 2, che si intitolerà Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen, a ottobre 2021.

Ora non resta che aspettare la data d’uscita precisa. Ciò che i fan della serie si aspettano è che Demon Slayer 2 debutti nella prima metà di ottobre. Dopo la conclusione della prima e il successo internazionale del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train che verrà ricordato come il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, con un guadagno globale di 500.000 dollari, c’è molta attesa e aspettativa sulla seconda stagione.

Sugimoto Hotaka, uno scrittore freelance che ha familiarità con Demon Slayer a proposito del titolo di Demon Slayer 2 ha chiarito:

“Il prossimo lavoro si chiama Yukaku-hen, ovvero Brothel Arc, ma la parola Yukaku (brothel) che ricorda la prostituzione, potrebbe toccare la sensibilità delle persone, per questo la nuova stagione avrebbe potuto chiamarsi Blade of the Demise Season 2 per evitare questo.”

Questo significa che il fatto che la produzione abbia scelto di conformarsi con il titolo originale del manga, è un’indicazione che Demon Slayer 2 continuerà a seguire la storia originale.

Demon Slayer: anime e manga

La prima stagione anime di Demon Slayer, a opera dello studio Ufotable e composta da 26 episodi, è stata presentata in anteprima nell’aprile 2019. Hikaru Kondo ha prodotto l’anime, Haruo Sotozaki si è occupato della regia, Yuki Kajiura e Gō Shiina della colonna sonora, mentre Akira Matsushima del character design. L’anime di Demon Slayer è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020 mentre in Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.

Per quanto riguarda il manga Koyoharu Gotouge ha iniziato la serializzazione sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Recuperate su Amazon il libro Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – Il fiore della felicità (qui la la nostra recensione!)