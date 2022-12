Dopo il grande debutto in Spider-Man: Into the Spider-Verse il personaggio di Miles Morales tornerà anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse e nel sequel Beyond the Spider-Verse, pronto ad affrontare nuovi pericoli e nuove minacce. Il regista Kemp Power ha confermato in una recente intervista che il villain di entrambi i film sarà The Spot (La Macchia), descrivendone le caratteristiche principali.

trailer italiano di Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One

The Spot sarà il villain di Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse

The Spot è un villain molto interessante perchè può sembrare una barzelletta, ma se si fa attenzione ai suoi poteri si capisce come abbia del potenziale incredibile. La sua abilità di aprire dei portali attraverso le varie dimensioni lo rendono perfetto per lo Spider-Verse. Sarà il villain di entrambi i prossimi film…..e posso soltanto dirvi che Spot e Miles sono collegati in una maniera sorprendente.

The Spot è l’alter ego di uno scienziato che viene assoldato da Kingpin per commettere diversi crimini, tra cui quello di replicare i poteri di Cloak. La missione non fu un successo e si ritrovò a essere cosparso di macchie per tutto il corpo. Non semplici macchie, bensì dei veri e propri portali oscuri che gli consentono di di trasportarsi ovunque voglia e far sparire chiunque e qualsiasi cosa a piacimento. A doppiarlo ci penserà Jason Schwartzman.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà nelle sale il 2 giugno 2023, mentre il sequel arriverà il 29 marzo 2024. Across the Spider-Verse potrà contare su ben stili d’animazione differenti oltre a cameo di numerosi personaggi provenienti dall’universo dell’uomo ragno. Questa la sinossi ufficiale: Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere a tempo pieno di Brooklyn viene catapultato attraverso il Multiverso, dove incontra un team di Uomini-Ragno incaricato di proteggere la sua stessa esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si trova a scontrarsi con gli altri Ragni e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe in modo da poter salvare le persone che ama di più.