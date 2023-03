Nonostante l’annuncio, avvenuto negli anni passati, e le recenti dichiarazioni del regista Francis Lawrence, non ci sono ancora aggiornamenti certi sullo sviluppo di Constantine 2, sequel del film del 2005 che vide Keanu Reeves nei panni del celebre personaggio dei fumetti. A mostrarsi dubbioso è stato proprio l’attore, intervistato di recente per promuovere John Wick: Chapter 4.

Il sequel di Constantine si farà? Risponde Keanu Reeves

Speravo che in qualche modo si sarebbe fatto, ma non lo sappiamo ancora. Ci stiamo provando.

Queste le dichiarazioni di Keanu ai microfoni di ComicBook.com. L’attore era stato un grande fan di John Constantine e, stando alle parole del regista Francis Lawrence, era stato proprio lui a pregare ogni giorno la Warner di dare via libera al sequel. Il primo film ha raccontato la storia di Constantine che, pur essendo vicino alla morte per un cancro ai polmoni, rimane nel mondo umano per salvare la sua anima, impedendo ai demoni dell’inferno di raggiungere la dimensione terrena, intromettendosi anche in una battaglia tra l’arcangelo Gabriele e Lucifero. Il film incassò oltre 200 milioni di dollari al box-office globale.

Inizialmente si vociferava che il sequel fosse stato cancellato perchè non rientrava nei progetti futuri dei DC Studios supervisionati da James Gunn e Peter Safran, ma le indiscrezioni sono poi state smentite. John Constantine è un personaggio immaginario creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985, ed è il protagonista della serie a fumetti Hellblazer, pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics sotto l’etichetta Vertigo. Ha esordito nella seconda serie del fumetto horror Swamp Thing in un ciclo scritto da Alan Moore. In live action, oltre a Keanu Reeves, è stato interpretato da Matt Ryan nella sua serie per NBC e all’interno dell’Arrowverse della CW.