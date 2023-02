A quasi vent’anni di distanza dall’uscita nelle sale del primo film Keanu Reeves è pronto a indossare nuovamente i panni di John Constantine. Il sequel, attualmente in lavorazione, vedrà ancora una volta Francis Lawrence alla regia e andrà ad espandere le tematiche del primo film, come dichiarato dallo sceneggiatore Akiva Goldsman ai microfoni di Deadline in una recente intervista.

Constantine cone Keanu Reeves

Nuovi dettagli sull’atteso sequel di Constantine

Il personaggio rimarrà autentico e con la stessa visione che Keanu e Francis hanno avuto di lui ovvero di un qualcuno che vive in un mondo dove bene e male coesistono, ma c’è anche spazio per quella linea di nero dietro a tutto ciò. Il nuovo film manterrà le tematiche del primo capitolo, soprattutto per quanto riguarda la differenza tra la Terra e le creature che si trovano al di fuori.

Akiva ha poi ringraziato pubblicamente Keanu per aver spinto, quasi ogni giorno, la Warner a dare il via libera alla realizzazione di un sequel. Il primo film ottenne un rating PG-13, ma la speranza del regista è quella di realizzare un sequel Rated R più maturo e adulto. John Constantine è un personaggio immaginario creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985, ed è il protagonista della serie a fumetti Hellblazer, pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics sotto l’etichetta Vertigo. Ha esordito nella seconda serie del fumetto horror Swamp Thing in un ciclo scritto da Alan Moore.

Constantine ha incassato oltre 200 milioni di dollari nel 2005 al botteghino mondiale. Keanu Reeves riprenderà i panni dell’esorcista e demonologo soprannaturale John Constantine, che nel primo film sta morendo a causa di un cancro ai polmoni ma rimane nel mondo umano per salvare la sua anima, impedendo ai demoni dell’inferno di raggiungere la dimensione terrena. Vediamo il personaggio intromettersi anche in una battaglia tra l’arcangelo Gabriele e Lucifero.