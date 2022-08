“Nessuno ha mai parlato di remake”. Così esordisce Corey Feldman, interprete di Mouth nel film I Goonies del 1985, diretto da Richard Donner, con Sean Astin e Josh Brolin, quando gli è stato chiesto se Our Time fosse un remake dell’originale film durante un panel alla convention Fanboy Knoxville del Tennessee. L’attore si è subito rivelato contrario all’idea, sottolineando come per lui, un remake del film originale sarebbe terribile ma al contrario Corey Feldman vorrebbe che la serie TV ispirata a I Goonies fosse più simile a Top Gun: Maverick che a Ghostbusters: Legacy.

Corey Feldman vorrebbe che la serie TV ispirata a I Goonies fosse simile a Top Gun: Maverick

Negli ultimi anni si sono susseguite le voci di un possibile sequel del film, ma le difficoltà incontrate da Steven Spielberg e la scomparsa di Richard Donner nel 2021 hanno concluso il tutto in un nulla di fatto. Si vociferava anche di uno spettacolo animato e di un adattamento musicale ma nulla di certo fino a questo momento. Naturalmente la notizia è stata appresa con entusiasmo anche dai fan, ma se c’è una cosa che l’attore Corey Feldman teme è che la serie possa dimostrarsi un mero remake e nulla di più.

L’attore ha però dichiarato che nessuno ha mai parlato di un remake e la sua speranza è che non verrà fatto poiché i remake rovinano le opere originali. Secondo Feldman, un secondo Goonies dovrebbe aspirare a essere un sequel di decenni dopo con il cast originale. La scelta più sensata per l’attore è quella di realizzare un sequel diretto, come fatto di recente con Ghostubsters: Legacy di Jason Reitman o con Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski.

“Vorrei un sequel come hanno fatto con Ghostbusters: Legacy o Top Gun: Maverick. Quelli erano veramente belli.”

Quello che sappiamo su Our Time

La serie Our Time sarà incentrata su un’insegnante che aiuta i suoi studenti a rimettere in scena il film originale de I Goonies frame dopo frame. La serie è ora in fase di sviluppo presso Disney Plus. The Donners’ Company e Amblin Entertainment sono entrambi coinvolti nel progetto, e la Watson è la produttrice esecutiva. Gli altri produttori esecutivi di Our Time includono Gail Berman e Hend Baghdady di The Jackal Group, Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin TV e, naturalmente, Lauren Shuler Donner e il defunto Richard Donner.

L’offerta di Disney+