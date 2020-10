Coriolis – Il Terzo Orizzonte, annunciata l’avventura The Last Cyclade

È di ieri l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing (conosciuta anche come Fria Ligan), dell’imminente uscita sul mercato dei giochi di ruolo carta e penna di The Last Cyclade, un corposo modulo d’avventura per il pluripremiato GdR Coriolis – Il Terzo Orizzonte (di cui potete leggere la nostra recensione), pubblicato in Italia da Wyrd Edizioni.

L’avventura di fantascienza arabeggiante The Last Cyclade è la seconda parte dell’epica campagna di gioco per Coriolis – Il Terzo Orizzonte iniziata con la precedente uscita Mercy of the Icons e sarà contenuta in un libro di 240 pagine con copertina rigida. Questo volume includerà due nuove avventure complete: The Uharan Echo e In the Shadow of the Zenith. Oltre a ciò, in questo manuale sarà possibile trovare quattro nuovi luoghi di avventura, tabelle di generazione delle missioni, per creare le proprie avventure, e informazioni di base approfondite per il Game Master.

Diamo dunque un’occhiata alla sinossi di quella che promette di essere una campagna che saprà incidere notevolmente nel mondo di gioco di Coriolis – Il Terzo Orizzonte.

Molto più in alto, nell’oscurità dello spazio, una nave solitaria attende di entrare nel portale. Il suo equipaggio è pronto a completare la propria missione: raggiungere per primi la nave fantasma Zafirah, per svelare la verità dietro uno dei misteri più inquietanti dell’Orizzonte… Molti mesi fa, il cacciatorpediniere Zafirah è scomparso. Ora è tornato, in un momento di tumulto, quando il consiglio e le autorità vengono messe in discussione e la popolazione inizia a ribellarsi contro i propri oppressori. La gola del Terzo Orizzonte è esposta, ed in questo momento che qualcosa di antico emerge dall’ombra.

L’avvenura The Last Cyclades per il gioco di ruolo Coriolis – il Terzo Orizzonte uscirà il giorno 8 dicembre 2020, ma è già possibile effettuare i preordini del volume sul sito web ufficiale del gioco: www.coriolis-rpg.com.