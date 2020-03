Amazon e Coronavirus: spediti subito solo beni di prima necessità

Amazon si allinea alle direttive emanate dai vari stati in merito alla emergenza sanitaria legata al CoronaVirus COVID-19 e concentra la propria forza lavoro sulle consegne di beni di prima necessità. E’ stata diffusa in queste ore infatti dalla piattaforma mondiale di shopping online la comunicazione che Amazon , a partire dal 22/03, limiterà tutti gli ordini, in Italia e Francia che non comprendano beni di prima necessità rallentando le spedizioni di questi ultimi. I primi dettagli sulla notizia sono stati diffusi da Routers nella serata del 21 Marzo.

Così come i clienti utilizzano l’e-commerce come strumento utile ai loro sforzi di distanziamento sociale, anche noi abbiamo adottato misure specifiche di distanziamento all’interno dei nostri centri di distribuzione affinché i nostri dipendenti possano lavorare in sicurezza. La combinazione di questi due elementi ci richiede di concentrare la nostra capacità disponibile sui prodotti che hanno la massima priorità e, a partire da oggi, smetteremo temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr. Questa decisione consente ai nostri dipendenti dei centri di distribuzione di focalizzarsi sulla ricezione e spedizione dei prodotti di cui i clienti hanno più bisogno in questo momento. I clienti possono ancora ordinare molti di questi prodotti dai partner di vendita che effettuano direttamente le spedizioni. Comprendiamo che questo è un cambiamento per i nostri partner di vendita che utilizzano la Logistica di Amazon e apprezziamo la loro comprensione in questo momento in cui diamo priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno.

Tra i prodotti che potranno ancora essere acquistati senza limitazioni o ritardi per via telematica, Amazon includerà:

Articoli per bambini

Apparecchiature per la salute

Oggetti per la casa

Articoli per la bellezza e la cura della persona

Beni alimentari

Forniture industriali,

Forniture scientifiche

Materiale e cibo per animali domestici.

La decisione segue un provvedimento di martedì scorso con cui l’azienda di Jeff Bezos ha dichiarato che riceverà forniture vitali solo nei suoi magazzini statunitensi e britannici e in altri magazzini europei fino al 5 aprile per liberare spazio per l’inventario di apparecchiature medicali e casalinghi. Dal momento che sulla piattaforma di e-commerce di Amazon vendono i loro prodotti molte altre aziende, però, questo porterà un danno notevole per centinaia di imprese piccole e medie, di ogni parte del mondo:

Queste misure saranno adottate sia per le offerte Amazon Retail sia per quelle dei nostri partner di vendita che utilizzano la Logistica di Amazon. Ovviamente, non avviene nessun cambiamento sui prodotti spediti direttamente dai partner di vendita. I prodotti nei nostri centri logistici italiani e francesi che sono interessati da questa modifica non saranno soggetti alle tariffe di stoccaggio. Non possiamo ipotizzare se altri Paesi saranno interessati.

Dalla pagina italiana del sito riportiamo:

Stiamo dando la priorità ai prodotti più richiesti e alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili. Apprezziamo la tua comprensione in questo momento in cui diamo priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno. Tutti gli ordini già confermati verranno consegnati regolarmente.