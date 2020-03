Coronavirus: stop alle riprese di The Falcon and the Winter Soldier

L’elenco dei rinvii legati al coronavirus si allunga: le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel in sei episodi destinata a Disney+, sono state sospese ufficialmente. L’annuncio segue il rinvio cinematografico di Mulan, che doveva debuttare il 26 Marzo in tutte le sale.

Anthony Mackie e Sebastian Stan, i due attori protagonisti, si trovavano in Europa per le riprese. Erano a Praga quando la diffusione dell’emergenza sanitaria ha impedito di continuare a lavorare, costringendoli a rientrare immediatamente negli Stati Uniti.

The Falcon and the Winter Soldier con protagonisti Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno sarà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, annunciata al San Diego Comic-Con del 2019 e sarà una delle serie destinate alla piattaforma Disney+.

Mackie e Stan avevano espresso interesse nel recitare insieme in uno spin-off, e così sarà: dopo gli eventi di Avengers: Endgame Falcon e Bucky si troveranno a far fronte comune contro una minaccia globale, in nome della comune amicizia con Steve Rogers. I due, infatti, saranno gli eredi naturali della missione di Capitan America.

Insieme a Sam e Bucky, anche Wanda Maximoff avrà la sua serie TV con WandaVision: ritroveremo Elizabeth Olsen e Paul Bettany, nonché Teyonah Paris nel ruolo di Monica Rambeau, in una serie ispirata alla run di Visione scritta da Tom King. WandaVision sarà una serie diversa dalla Marvel a cui siamo abituati, più introspettiva e folle rispetto all’azione che caratterizza il resto della produzione.

Con un po’ di pazienza arriveranno anche il Loki di Tom Hiddleston e Hawkeye, che faranno la loro comparsa sul piccolo schermo nel 2021, senza parlare di tutti gli eroi che avranno i loro Cinecomic dedicati nella Fase 4 del MCU.