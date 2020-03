Corona(VS)Comics, la fiera del fumetto in quarantena

L’emergenza sanitaria ha costretto alla chiusura o al posticipo di tutti gli eventi aventi a che fare col pubblico. Non solo, tutta l’Italia si sta impegnando attivamente a mantenere la quarantena rimanendo il più possibile in casa. Per lenire il contraccolpo sociale legato a un tale isolamento e per aiutare l’azienda fumettistica, It Comics sta per dare via a Corona(VS)Comics, una fiera del fumetto interamente sviluppata in digitale.

“L’organizzazione del Corona(VS)Comics! nasce dall’esigenza di adattarsi alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso senza rinunciare al nostro lavoro” dichiarano Fabiano Ambu e Rosa Puglisi (in arte Vorticerosa), direttori artistici della manifestazione. “Il titolo della manifestazione, perché ci piace considerala proprio così, è stato scelto proprio per esorcizzare con linguaggio fumettistico le paure e timori che in questi giorni stanno drasticamente cambiando le nostre giornate nella speranza di riuscire a debellare questa minaccia prima possibile per tornare alla normalità. Nel mondo dei fumetti arriva sempre un eroe, super o buffo non importa, che mette a posto tutto: noi, in attesa che arrivi, abbiamo pensato a questa soluzione, una piattaforma che permette agli editori e agli autori di incontrare virtualmente, e quindi nel totale rispetto delle direttive in corso, il loro pubblico per presentare il risultato di mesi di duro lavoro che a causa del rinvio di molti appuntamenti fieristici programmati in queste settimane rischierebbe di andare perduto”.

Il programma con gli orari degli interventi degli autori ed editori in diretta streaming, verrà pubblicato sulla pagina dell’evento, in modo che il pubblico possa decidere cosa seguire. Gli autori e gli editori ospiti si

presteranno via web a rispondere alle domande degli appassionati e il pubblico partecipante alla diretta avrà la possibilità di interagire con gli ospiti. Parteciperanno al festival le case editrici Astorina, Bugs Comics, CUT UP Publishing, Midian Comics, Sbam! Libri, Poliniani editore, 001 edizioni; mentre tra i fumettisti compariranno Fabiano Ambu, Sergio Algozzino, il Baffo, Barbascura X, Francesco Barcella De la Vega, Alessandro Bocci, Moreno Burattini, Antonello Catalano, Marco Checchetto, Alberto Corradi, Alex Dante, Giuseppe Di Bernardo, Don Alemanno, Daniele Favero, Gea Ferraris, Stefano Landini, Alberto Locatelli, Francesco G. Lugli, Jose Maniette, Gian Luca Margheriti, Bruno Olivieri, Lucio Parrillo, Fabio Ramacci, Marco Santucci, Maria Laura Sanapo, Laura Scarpa, Claudio Stassi, Marco Rizzo, Luca Strati, Walter Trono, Marco Turini e Vorticerosa.

Corona(VS)Comics sarà svolto dal 25 al 28 marzo 2020, dalle ore 10 alle 20, sui canali Twitch e Facebook di It Comics. Oltre 30 autori ed editori si alterneranno, tra video e dirette, per presentare le loro novità editoriali per la prossima stagione. L’intera manifestazione si arricchisce inoltre della mostra on-line “Comics Contagion”, un “docuweb” prodotto in collaborazione con la casa di produzione La Tenda Rossa di Milano e Riccardo Mazzoni che analizza come il mondo del fumetto si sia rapportato con la paura dei virus, dagli anni Trenta a oggi.