Coyote vs Acme, nuovo film dei Looney Toons in arrivo

Giusto in tempo per Natale, c’è finalmente un aggiornamento sul prossimo film d’animazione e live-action targato Looney Toons, Coyote Vs Acme.

Ispirato ai cartoni animati di Wile E. Coyote e Beep Beep e prodotto da Warner Bros., Coyote Vs Acme apparirà nei cinema il 21 Luglio 2023. Sembra che questo film non avrà un debutto simultaneo al cinema e su HBO Max, come invece succederà per tutti i titoli Warner Bros. previsti per il 2021. Di questo film non si conosce molto. L’anno scorso è stato annunciato che il regista Dave Green aveva firmato per dirigere il film. Coyote Vs Acme avrà una sceneggiatura firmata JamesGunn, Jeremy Slater, Jon Silberman, Josh Silberman e Samy Burch. James Gunn, inoltre, produrrà Coyote Vs Acme insieme a Chris Defaria. Il film si basa sull’articolo fittizio del New Yorker Coyote Vs Acme dell’autore Ian Frazier. Pubblicato nel 1990, il pezzo immaginava una causa intentata da Wile E. Coyote contro la Acme Company che gli forniva, spesso e volentieri, vari dispositivi e strumenti per la cattura di Beep Beep che si rivelavano difettosi, portando a gag umoristiche e lesioni subite dal coyote, che hanno contribuito a rendere famoso lo show.

Apparso per la prima volta nel cartone animato Looney Tunes della Warner Bros. intitolato, in lingua originale, Fast and Furry-ous il 17 settembre 1949, Wile E. Coyote non è mai riuscito ad acchiappare, e mangiare, Beep Beep, facendo affidamento a marchingegni elaborati forniti, appunto, dalla ditta Acme Company. Wile E. Coyote è anche apparso in numerose puntate dei cartoni animati di Bugs Bunny in cui, fedele a sé stesso, cerca di catturare e mangiare l’iconico coniglio, fallendo miseramente. Coyote Vs Acme sarà il quarto grande film targato Looney Tunes dell’ultimo ventennio, dopo il successo del 1996 Space Jam, il film Looney Tunes Back in Action del 2003 e l’imminente Space Jam: A New Legacy che sarà nelle sale il 16 luglio 2021.