Creators The Past, gli appuntamenti al Lucca Comics & Games!

A grande richiesta, proseguono gli appuntamenti dedicati a Creators The Past al Lucca Comics & Games. Grandi eventi per tutti gli appassionati.

In questo periodo, Lucca si trasforma nella capitale europea del fumetto e del videogioco, in occasione del Lucca Comics & Games. Come gli altri spettacoli, continuano le attività riguardanti Creators The Past, kolossal fantasy/sci-fi made in Italy, in uscita al cinema a marzo 2020.

Per chi non lo sapesse, si tratta di “un progetto che si espande in un vero e proprio universo composto da tre elementi: l’omonimo film nato dall’estro creativo di Piergiuseppe Zaia e che arriverà in sala nel 2020 come primo capitolo di una trilogia; il libro “CREATORS – THE PAST… la storia vera” scritto dalla sceneggiatrice Eleonora Fani insieme a Graziella Mizzani Corio, e da una colonna sonora di grande impatto a cui hanno collaborato voci internazionali“.

Creators The Past, inoltre, vanta un cast del tutto internazionale, “da William Shatner a Gerard Depardieu, da Bruce Payne a Marc Fiorini – affiancato da noti nomi del panorama cinematografico internazionale e da importanti firme italiane“, recita il comunicato ufficiale.

Creators The Past, le attività del fine settimana

Venerdì 1 Novembre:

ore 14.00 – 17.00: Allo stand Creators – The Past nell’Area Movie sarà possibile assistere dal vivo alla seduta di trucco prostetico per la trasformazione dell’attrice Eleonora Fani nel personaggio di Lady Airre.

Sabato 2 Novembre:

ore 10.00 – 11: Piergiuseppe Zaia e Eleonora Fani saranno sul palco del Teatro San Girolamo per un panel esclusivo insieme ad un ospite d’eccezione, il famoso illustratore fantasy Luis Royo, amico di sempre di Lucca Comics. Durante l’incontro Luis Royo mostrerà la speciale illustrazione realizzata ispirandosi al film e assieme al regista e alla protagonista racconteranno la genesi di questo ambizioso progetto.

ore 14.30 – 15.30: Allo stand Creators – The Past nell’Area Movie Luis Royo autograferà le copie numerate dei disegni che ha appositamente creato ispirandosi ai vari personaggi del film

ore 15.30 – 17.30: Allo stand Creators – The Past nell’Area Movie Anna Lazzarini e Oskar Scalco autograferanno le copie numerate dei disegni che hanno appositamente creato ispirandosi ai vari personaggi del film

Domenica 3 Novembre:

ore 10.30 – 12.30: Allo stand Creators – The Past nell’Area Movie Anna Lazzarini e Oskar Scalco autograferanno le copie numerate dei disegni che hanno appositamente creato ispirandosi ai vari personaggi del film