Crescendo Giocoso Ritornello: 32 larp da camera in kickstarter

The Italian Chamber Orchestra, un vero e proprio “consorzio” di autori e nomi illustri del panorama ludico italiano, ha annunciato l’avvio di una raccolta fondi destinata alla pubblicazione di “Crescendo Giocoso Ritornello”.

La campagna verrà portata avanti sulla nota piattaforma Kickstarter ed è solo l’atto finale di un progetto che ha visto un playtest durato oltre tre anni e ha coinvolto oltre trenta diversi autori di notevole calibro, sia italiani che internazionali.

Con questa opera il gruppo, che fa capo alla comunità di Laiv.it, porta avanti un progetto che già una volta li ha visti all’opera: Crescendo Giocoso Ritornello nasce infatti dopo il felice successo di un precedente progetto di cui riprende in parte il nome.

Crescendo Giocoso Ritornello si presenta come un ambizioso e molto interessante progetto.

Obiettivo dell’opera è infatti portare in casa dei lettori ben trentadue diversi Larp da camera.

Stando al comunicato stampa l’opera presenterà una notevole varietà di possibilità di gioco che varieranno notevolmente tra di loro per meccaniche, ambientazioni, spazio o numero di partecipanti.

Avremo infatti la possibilità di passare dall’età della pietra fino all’epoca buia degli anni di piombo oppure di scegliere in base al tempo a nostra disposizione elementi la cui durata varierà da una a quattro ore.

Anche il numero di partecipanti non sarà un problema: a seconda dello scenario potranno partecipare da 2 a 24 persone contemporaneamente.

Non servirà neppure avere uno spazio dedicato: alcuni degli scenari presentati saranno giocabili perfino nel piccolo spazio della cucina o stando seduti attorno ad un tavolo.

Ma la cosa più importante sarà il filo conduttore che unirà tutti e trentadue i diversi elementi: la semplicità di approccio e di “messa in scena”. Per nessuno degli scenari proposti sarà infatti necessario un conduttore o un facilitatore: basterà semplicemente scegliere quale “episodio” vorrete giocare.

A progetto finito il volume conterà ben 360 pagine e sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale ma la raccolta fondi prevede di poter “sbloccare” o aggiungere altri volumi sia digitali che fisici.

Qualora siate interessati a prendere parte al progetto trovate tutte le informazioni alla pagina kickstarter dedicata: per farlo avete tempo fino al 30 Giugno.