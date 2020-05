Crisi sulle Terre Infinite e le serie Mediaset Premium saranno doppiate in italiano

Come vi avevamo precedentemente riportato – cliccate QUI per tutti i dettagli – anche la stagione televisiva italiana era stata colpita dall’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus con la chiusura degli studi e la sospensione delle attività di doppiaggio. Fortunatamente però con la Fase 2 appena iniziata le attività sono già riprese e Mediaset conferma che l’atteso crossover dell’Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite così come le altre serie dell’offerta Mediaset Premium verrà trasmesse regolarmente doppiate in italiano.

Crisi sulle Terre Infinite quindi rispetterà questo calendario:

16 maggio – Supergirl 5×09 h. 21.15

19 maggio – Batwoman 1×09 h. 21.15

21 maggio – The Flash 6×09 h. 21.15

22 maggio – Arrow 8×08 h. 21.15

22 maggio – DC’s Legends of Tomorrow 5×01 h. 22.00

The Flash 6, Arrow 8, Supergirl 5, DC’s Legends of Tomorrow 5 proseguiranno in onda regolarmente doppiati in italiano; DC’s Legends of Tomorrow 5 andrà in onda ogni lunedì. Non ci sono notizie invece per la il doppiaggio di Batwoman.

Crisi sulle Terre infinite – Crisis on Infinite Earths in inglese e poi comunemente nota come Crisi – fu uno dei primi crossover del mercato fumettistico statunitense di genere supereroistico. Venne pubblicato dalla DC da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri e come obbiettivo aveva quello di mettere ordine nella complessa continuity dell’Universo DC costituita appunto fino a quel momento da infiniti mondi paralleli. La serie venne realizzata da Marv Wolfman ai testi e dal disegnatore George Pérez.

È bene sottolineare come gli episodi mandati finora in onda sottotitolati non verranno per il momento doppiati per la maggioranza delle serie.

Eccovi una breve panoramica:

Nessuna notizia riguardante il doppiaggio di Prodigal Son e The Goldbergs 7.

Riverdale 4, The Bold Type 3 e Law & Order: Unità Speciale 21 continueranno doppiati mentre Manifest 2, già non verrà doppiata.

Chicago Fire 8 sarà doppiata dall’episodio 8×14; Chicago P.D. 7 sarà doppiata dall’episodio 7×14. Chicago Med 5 andrà in onda invece totalmente doppiata.

Shameless 10, la penultima stagione, sarà doppiata dall’episodio 10×10 del 18 maggio.

Will & Grace 11, ultima stagione del revival, sarà doppiata dall’episodio 11×14.

God Friended Me 2, ultima stagione, sarà doppiata dall’episodio 2×17 del 26 maggio.

Veronica Mars 4 sarà doppiato solo il finale 4×08 in onda il 19 maggio, oltre i primi 4 episodi già andati in onda in italiano.

Rimangono ancora ferme invece Young Sheldon 3 e Mom 7.