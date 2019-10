Crisis on Infinite Earths: ci sarà anche Lucifer!

La descrizione di una scena del crossover Crisis on Infinite Earths, rivelerebbe l'ennesima special guest-star sorprendente: il Lucifer di Tom Ellis!

Più si susseguono le notizie di Crisis on Infinite Earths, e più il mega-crossover DC Comics assume connotazioni enormi: l’ultima indiscrezione vedrebbe unirsi un’altra special guest-star al gigantesco ed ambizioso evento televisivo, il Lucifer di Tom Ellis.

La notizia arriva dall’account Twitter Canadagraphs, che in passato ha contribuito ad anticipare con scatti rubati ed indiscrezioni diversi colpi di scena provenienti dagli show dell’Arrowverse e di tante altre produzioni televisive girate sui set di Vancouver (spesso e volentieri preferito agli States per via di grande agevolazioni fiscali). Il tweet incriminato riporta infatti:

“Lasciate che vi dia un piccolo scoop su una scena di Crisis on Infinite Earths che è stata girata oggi. Nella sequenza di stasera c’erano almeno quattro attori sul set. David Ramsey, Katherine McNamara e Matt Ryan… fin qui nessuna sorpresa. Ma hanno girato la scena con Tom Ellis vestito come Lucifer Mornigstar. Sì, avete letto bene.”

There was a scene with at least 4 actors tonight at the set.

David Ramsey, Katherine McNamara and Matt Ryan…. no surprises there.

They did a scene with Tom Ellis dressed like Lucifer Morningstar.

Yes, you read that correct.#CrisisOnInfiniteEarths — Canadagraphs (@canadagraphs) October 12, 2019

Se infatti erano già state confermate le comparse di David Ramsey (John Diggle/Spartan), Katherine McNamara (Mia Smoak) e Matt Ryan (John Constantine), è una vera e propria sorpresa rivedere Tom Ellis come Lucifer Morningstar, il personaggio protagonista dell’omonimo show dapprima andato in onda su FOX con tre stagioni e successivamente cancellato e salvato da Netflix per una quarta ed una quinta ed ultima, non aveva mai condiviso il proprio universo con le serie supereroistiche dell’Arrowverse. Effettivamente, a discapito del network o della piattaforma streaming che hanno ospitato l’affascinante incarnazione del Diavolo, ad occuparsi della produzione del serial è Warner Bros. Television, cosa che faciliterebbe -con il benestare del colosso streaming californiano- il crossover con gli altri show targati DC Comics.

Crisis on Infinite Earths aprirà i battenti con Supergirl domenica 8 dicembre, per poi proseguire dapprima con Batwoman lunedì 9 dicembre e poi con The Flash martedì 10 dicembre. Dopo una breve interruzione per le festività natalizie, il mega-crossover farà ritorno sugli schermi con le ultime due puntate a nel 2020, martedì 14 gennaio si comincia con Arrow per concludersi la sera stessa con DC’s Legends of Tomorrow. In Italia l’evento verrà trasmesso su Italia1 nel 2020.