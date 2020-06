Critical Role: confermato il terzo volume di Vox Machina Origins

La popolare serie a fumetti Critical Role tornerà per un terzo volume. Oggi la casa editrice Dark Horse ha pubblicato il finale di Critical Role: Vox Machina Origins Series 2, che mostra le prime avventure degli storici protagonisti della webserie prima che andasse in onda.

Leggi anche: Critical Role annuncia la sospensione delle trasmissioni live

Nell’ultima pagina del fumetto è presente una casella di testo che promette che “le avventure continueranno in Vox Machina Origins Series 3”. Sebbene non sia necessariamente una sorpresa per molti fan, dato il successo complessivo dei fumetti del franchise, questa rappresenta la prima conferma che un terzo volume di Vox Machina Origins è in lavorazione.

Critical Role è una popolare webserie che mostra un gruppo di doppiatori professionisti mentre giocano a Dungeons & Dragons. La prima campagna è iniziata ufficialmente nel 2015, ma già il cast aveva recitato insieme precedentemente e aveva iniziato una campagna a D&D diversi anni prima tanto che i loro personaggi presenti in Vox Machina erano già eroi affermati quando lo show ha avuto inizio.

Vox Machina Origins è una serie importante per colmare il divario tra l’inizio della campagna e l’inizio dello spettacolo, dando ai fan un assaggio di Vox Machina prima che gli eroi diventassero coloro che conosciamo e amiamo. Il primo volume di Vox Machina Origins mostra per la prima volta la squadra mentre unisce le forze per combattere dei misteriosi mali, mentre il secondo volume mostra il loro tentativo di salvare l’amico Grog da un incantesimo pericoloso.

Al momento non è stato annunciato nessun team creativo per il terzo volume di Vox Machina Origins. L’opera più recente, però, vedeva la partecipazione della famosa scrittrice di fumetti Jody Houser per quanto riguarda le sceneggiature e Olivia Samson per i disegni. Samson ha anche disegnato il primo volume della serie. Matthew Mercer, il Master di Critical Role, è infine accreditato per la scrittura della storia del fumetto.