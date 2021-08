Crowdfunding: i migliori progetti geek – Agosto 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Agosto 2021.

Crowfunding migliori Agosto 2021

Pieces of the Masters

La grande arte è eterna e ci emoziona da secoli. Permette di dare uno sguardo alla storia dell’umanità e ci permette di vedere il mondo attraverso una lente diversa. Dai creatori di Pieces of the Galaxy e Pieces of Seasons, HelloFish porta gli appassionati di puzzle in un altro affascinante viaggio attraverso la storia dell’arte. In particolare Pieces of the Masters è una celebrazione delle opere d’arte più famose al mondo dal Rinascimento al XX secolo.

Mentre costruite il vostro capolavoro, potrete scoprire delle caratteristiche uniche a tema che rappresentano la storia dell’artista, della sua vita e del suo lavoro. Il viaggio inizia nell’era rinascimentale con l’artista, architetto, anatomista, ingegnere, matematico e inventore italiano Leonardo da Vinci. Le opere d’arte di Da Vinci combinano la conoscenza scientifica e l’anatomia con la creatività artistica. Era ossessionato dagli uccelli e dalla scienza del volo e nel corso della sua vita costruì diverse macchine volanti. Per questo motivo ogni pezzo dei puzzle dedicati alle sue opere più importanti ricorda proprio i suoi studi.

Dopo Da Vinci, si passa a Georges-Pierre Seurat, Vincent Van Gogh, Gustav Klimt e si conclude con Piet Mondrian. Ogni puzzle contiene due capolavori di ogni artista: basta capovolgere le tessere e apprezzare la doppia arte. Infine ogni puzzle in questa collezione è stato ridimensionato alle dimensioni esatte dell’opera d’arte originale e combinando solo i pezzi principali potete anche creare delle miniature in 3D.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 9.701 euro

euro Scadenza del progetto: 4 settembre 2021

RAGE

Questo è il sedicesimo Kickstarter di PaperFilms, il team creativo composta da Amanda Conner e Jimmy Palmiotti. In particolare RAGE è la prossima straordinaria creazione del team di Palmiotti (Harley Quinn, Painkiller Jane, Marvel Knights) riunito con l’illustratore Scott Hampton (GI Zombie, Black Widow, American Gods), l’illustratrice e colorista Jennifer Lange e lo straordinario designer John J. Hill (Painkiller Jane, Sex & Violence, Pop Kill, Crossover) per presentare una storia drammatica e ricca di azione di sopravvivenza nel caos globale. Quest’ultima metterà in luce la difficile situazione di una famiglia distrutta che lotta per sopravvivere mentre si trova in lati separati del paese durante un fenomeno globale inspiegabile.

RAGE è un romanzo grafico per adulti di 68 pagine a colori con copertina rigida. La storia seguirà Braden Radvick mentre intraprende un viaggio attraverso il paese per trovare sua figlia Friday dopo un catastrofico evento mondiale. Gettato nel caos, il mondo lotta per reimpostarsi mentre affronta i cambiamenti, costringendo tutti a una furia traumatica per l’autoconservazione. Braden è costretto a usare tutte le sue risorse e abilità, mentre lotta con il suo sfortunato passato, per trovare sua figlia. Di fronte a diverse sfide, individui e circostanze, Branden sopravviverà per ricongiungersi con sua figlia?

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 23.620 euro

23.620 euro Scadenza del progetto: 17 agosto 2021

Cubeamajigs Series 2

I Cubeamajigs sono pacchetti di gioco riutilizzabili che permettono di ricreare l’esperienza di aprire un mazzo di carte sigillato! Inoltre, servono anche come ottimo modo per riporre comodamente un intero mazzo o delle singole carte osservando delle eleganti e incredibili opere d’arte a colori. Tra le caratteristiche principali vi sono: compatibilità con carte da gioco standard o carte in formato TCG, materiali robusti e durevoli, meccanismo di chiusura personalizzato, rivestimento antigraffio, compatibilità con bustine da gioco come Dragon Shield, UltraPRO e simili e possibilità di acquistare box che contengono fino a 400 carte. La serie 2 presenta anche delle meravigliose grafiche provenienti direttamente dagli artisti più famosi di Magic: The Gathering.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 8.435 euro

8.435 euro Scadenza del progetto: 12 agosto 2021

GravaStar Sirius Pro

L’anno è il 2088. Gli ultimi spazi verdi della Terra sono stati distrutti per far posto a tentacolari megalopoli di cemento. Le corporazioni hanno preso tutto il potere delle persone per alimentare i loro mostruosi profitti. Gli abitanti della Terra hanno quasi perso la speranza, con molti che si sono trasferiti per vivere sottoterra. Mentre la speranza svanisce, anche le loro emozioni un tempo vibranti hanno iniziato a scomparire. Ma la speranza può venire da luoghi inaspettati. Lontano, sul pianeta GravaStar, il coraggio è vivo.

Ma questa missione richiede un eroe speciale. Nata per far rivivere la gente della Terra, una guerriera conosciuta come Tifa viaggerà attraverso la galassia con gli auricolari Bluetooth Sirius Pro, in una missione per restituire suoni ed emozioni alle persone della Terra. Riportare la musica che ispirerà nuova vita e ringiovanirà l’umanità con il senso di avventura che è stato loro tolto. Ebbene sì, questa stravagante storia è stata scelta dai produttori per pubblicizzare i loro splendidi nuovi auricolari Bluetooth.

La custodia di ricarica di GravaStar Sirius Pro presenta un robusto design diverso da qualsiasi altro auricolare Bluetooth sul mercato, con un design che prevede anche un apribottiglia integrato nella custodia. La custodia di ricarica, infatti, è realizzata in un materiale in lega di zinco che la rende resistente ai graffi e abbastanza resistente da poter essere portata ovunque. I potenti driver dinamici da 7,2 mm offrono bassi potenti e cristallini. Nel frattempo, quattro unità driver progettate dagli esperti audio di Knowles permettono di bilanciare tutti gli altri suoni.

Presenti tre modalità di utilizzo tra cui modalità musica, modalità film e modalità gioco ognuno dei quali gode della cancellazione attiva dei rumori ambientali. Il Bluetooth 5.2 permette di utilizzare il dispositivo con qualunque device sia Android che iOS, ma anche console e PC. Infine l’autonomia della batteria è di 6 ore che diventano 24 grazie alla custodia. Da non sottovalutare l’elegante e “cyberpunkerosa” illuminazione LED sia degli auricolari che della custodia.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 8.420 euro

8.420 euro Scadenza del progetto: 27 agosto 2021

TickrMeter

Ecco a voi il nuovo modo di visualizzare e monitorare i vostri risparmi o investimenti senza perdere la concentrazione sul lavoro o sugli impegni quotidiani. TickerMeter è un contatore di borsa fisico che potete posizionare sulla scrivania e che mostra i prezzi più recenti di tutte le vostre azioni. La sua tecnologia di visualizzazione non è invasiva o disturbante, infatti E-Paper riflette semplicemente la luce ambientale. Guida gli impulsi luminosi tramite l’elettricità per creare immagini naturali e chiare sullo schermo che viene a sua volta illuminato dall’illuminazione dell’ambiente piuttosto che da una retroilluminazione. Ciò significa che i consumi sono veramente bassi.

I dati arrivano quasi in tempo reale tramite una collaborazione tra i produttori e Polygon.io. TickrMeter mostra le ultime operazioni con una latenza media di soli 20 ms. Infine il dispositivo è estremamente personalizzabile per soddisfare sia gli investitori a lungo termine, sia i day trader o gli investitori occasionali. Un dispositivo perfetto per ogni evenienza.