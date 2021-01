Crunchyroll – 7 nuovi anime nel palinsesto invernale

Attraverso il suo sito ufficiale Crunchyroll ha confermato di aver aggiunto ben 7 nuovi anime in simulcast al suo già ricco palinsesto invernale presentato in anteprima solo qualche settimana fa.

Crunchyroll – i nuovi anime aggiunti

Yatogame-chan Kansatsu Nikki 3

Uscita: da annunciare

Trama:

Dopo essere cresciuto a Tokyo, lo studente Jin Kaito si trasferisce a Nagoya dove incontra Yatogame Monaka, una studentessa che mette in mostra il proprio accento di Nagoya. Con il suo aspetto da gatta e il suo verace dialetto, Yatogame non gli si avvicina neppure minimamente. Questa commedia locale ha aumentato la notorietà di Nagoya grazie all’adorabile Yatogame-chan!

Idolls!

Uscita: Da annunciare

Trama:

Idolls!: Go for Hoi Hoi Hall! È la storia appassionata, ma rilassante, lunga 10 giorni sulle prove affrontate dagli idol che s’impegnano per riempire una sala concerti di 100 persone!

WAVE!! -Let’s go surfing!!-

Uscita: da annunciare

Trama:

“Siamo liberi solo quando cavalchiamo queste onde!!” Masaki è nato e cresciuto nella costa Oarai della prefettura di Ibaraki in cui delle enormi onde s’infrangono sul litorale ogni giorno dell’anno. Un giorno incontra per caso il principesco studente Sho e scopre lo sport definitivo in cui si affronta il mondo con solo una tavola sotto i tuoi piedi: il surf. Questo è solo l’inizio della storia infinita che parla di alcuni ragazzi che hanno scoperto il fascino del surf.”

Bungo Stray Dogs WAN!

Uscita: 1/12/2021 (Giappone)

Trama:

Bungo Stray Dogs Wan: una storia d’azione epica ambientata nella vivace e fittizia città di Yokohama i cui venti del porto infuriano come i “possessori di poteri” ereditati dai giganti della letteratura.

ABCiee Working Diary

Uscita: 1/6/2021 (Giappone)

Trama:

ABCiee è un po’ maldestro e stravagante, ma è tanto spocchioso da sognare un lavoro da sogno in una rete televisiva! È una commedia sul lavoro piena di ogni tipo di bravata! “Non avrei mai immaginato che fosse così difficile lavorare nella televisione!”. Malgrado debba affrontare le regole nascoste della TV, colleghi peculiari e ospiti famosi con caratteri strani, ABCiee cerca di essere positivo. Lavoro, amore, famiglia e tutto il resto! Spero apprezzerete guardare ABCiee mentre si fa strada nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

WIXOSS DIVA(A)LIVE

Uscita: 1/8/2021 (Giappone)

Trama:

Gli scontri più famosi sono le DIVA BATTLES in cui varie squadre di tre persone gareggiano per scoprire chi sia in grado di accaparrarsi più Selector e più fan. Una DIVA, la leggendaria Eternal Girl, ha incantato tutti con l’impareggiabile forza delle sue canzoni e delle sue esibizioni. La matricola del liceo, Asu Hirana, l’ha sempre considerata la sua fonte d’ispirazione sin dalla sua tenera età e ora ha fatto irruzione nel mondo delle DIVA BATTLES per inseguire il suo sogno di diventare una delle migliori DIVA!

I★CHU

Basato sul gioco per smartphone I★CHU. Segui le vicende degli studenti della scuola Etoile Vio nel loro percorso per diventare idol!

Ricordiamo che la piattaforma Crunchyroll è stata recentemente acquistata da Sony.