Cubicle 7 annuncia “Guida alla regione di Brea” per il gdr Avventure nella Terra di Mezzo

Cubicle 7 ha annunciato che, nel 2019, pubblicherà l’espansione: “Guida alla regione di Brea” per il gioco di ruolo Avventure nella Terra di Mezzo (vincitore del premio miglior gdr agli Origin Awards 2018)

Il libro includerà tre avventure pensate per portare i personaggi dei giocatori dal primo livello fino al quarto ed oltre. I nomi delle avventure saranno: “Old Bones e Skin”, “Strange Men, Strange Roads” e “Holes Up in Staddle“.



Nel manuale saranno incluse anche informazioni dettagliate relative al territorio di Brea (tra cui Brea, Archet, Combe e Staddle) e mappe sia della regione sia dello villaggio di Brea arrivando a dettagliare anche la “mitica” taverna del Puledro Impennato. Per gli amanti delle espansioni segnaliamo che sarà presente anche una nuova razza giocabile, I Nani Delle Montagne Azzurre.

Questa guida, in precedenza pubblicata per The One Ring Roleplaying Game col nome di Brea, ora è stata completamente rivista e convertita per essere compatibile con Adventures in Middle-earth e le regole OGL 5E.

Il prezzo di vendita dichiarato sarà di 34,99 $