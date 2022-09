In occasione del D23 Expo, il CEO della Disney Bob Chapek ha rilasciato una serie di interessanti dichiarazioni relative a quello che sarà il futuro della piattaforma streaming Disney Plus. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Un D23 Expo ricco di novità

Secondo il CEO della Disney Bob Chapek, Disney Plus ha davanti a sé un futuro ricco di novità e innovazione. Il percorso della piattaforma, lanciata verso la fine del 2019, è stato in continua crescita e ad oggi vanta un catalogo ricco di contenuti di dimensioni considerevoli. Tra le proposte presenti troviamo ad esempio i grandi classici Disney, 20th Century, Pixar, Disney Channel, National Geographic, Marvel e Lucasfilm. Insomma, gli abbonati hanno solo che l’imbarazzo della scelta e possono immergersi sia in produzioni del passato che hanno fatto la storia delle case di produzione sia entrare con tutte le scarpe nelle proposte più recenti come la serie The Mandalorian.

D23 Expo – Ma cosa ci attende per il futuro?

Sebbene la piattaforma Disney Plus sia nata inizialmente come un servizio di streaming pensato per le famiglie, il servizio è cambiato nel tempo portando una serie di novità adatta anche ad un pubblico più adulto. L’obbiettivo è quindi quello di continuare sulla strada dell’espansione, così da poter soddisfare una sempre più ampia fetta di pubblico e soddisfare un nuovo pubblico.

A tal proposito, Bob Chapek ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano presagire un futuro interattivo per Disney Plus. L’intento è quello di rendere attivi gli utenti, in modo tale che possano sempre più essere parte dell’azione.

Chapek ha dichiarato:

Stiamo immaginando un futuro in cui Disney Plus non sia solo un servizio di streaming, ma una piattaforma per la narrazione di nuova generazione che fonde il mondo fisico e digitale in modi che solo Disney può fare: uno in cui possiamo personalizzare e personalizzare la tua esperienza. Un futuro in cui la visione dello sport non è un’esperienza passiva, ma un’opportunità per essere parte dell’azione. Un futuro in cui i nostri parchi a tema sfondano i confini fisici e tecnologici di oggi per creare esperienze che sfidano le aspettative e le spiegazioni.

Sempre più interconnessione

La strada intrapresa da Disney Plus non è tuttavia una vera e propria novità nel settore. In passato altre piattaforme streaming video avevano portato agli spettatori una serie di contenuti interattivi, delle vere e proprie produzioni cinematografiche a bivi che davano la possibilità, ad esempio, di modificare il corso stesso della storia tramite una selezione sul telecomando. Tuttavia queste soluzioni non hanno avuto il successo sperato e se passate così come sono arrivate. Tale risultato non è chiaro a cosa sia imputabile, è possibile che l’idea fosse buona ma la produzione un po’ meno?

Sicuramente sarà interessante vedere come Disney Plus implementerà le tecnologie attuali per una miglior esperienza d’uso utente. Ad oggi è difficile capire nel dettaglio quali siano i piani per il futuro della piattaforma, sebbene sia molto stuzzicante l’idea della possibilità di un sistema ancora più ampio che inglobi il mondo fisico dei parchi al digitale.

L’offerta di Disney Plus