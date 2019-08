D23 Expo: Tante novità per i classici e i live action Disney

Il panel di sabato durante il D23 è stato ricco di annunci e dettagli sui prossimi film e live action Disney.

Tantissimi annunci durante il panel dedicato ai film e i live action di Walt Disney Studios, dai nuovi prodotti animati ai nuovi capitoli di vecchi franchise. Ci sono in programma tantissimi progetti entusiasmanti, che soddisferanno i desideri di ogni spettatore.

I “CLASSICI” DISNEY

Le danze sono state aperte dall’annuncio di Raya and The Last Dragon nuovo “classico” Disney ispirato alla cultura dell’Asia sud-orientale. Il film sarà ambientato nella regione immaginaria di Kumandra, suddivisa in cinque regioni e Raya, la protagonista, è una guerriera forte e coraggiosa, che parte in viaggio alla ricerca dell’ultimo dragone, per poter salvare il mondo di Kumandra.





Rimanendo sempre in tema Classici Disney, è stato mostrato l’atteso Frozen 2 – Il segreto di Arendelle che approderà in tutte le sale del mondo il 27 novembre. Sul palco, i registi Christ Buck e Jennifer Lee hanno rivelato dettagli in più sul cast vocale: ci sarà Sterling K. Brown, che interpreterà il Tenente Matthias, ed Evan Rachel Wood, che sarà la madre di Anna ed Elsa, la Regina Iduna, già vista nel primo film ma mai sentita parlare). I registi hanno specificato che i genitori delle protagoniste non torneranno in vita, quindi probabilmente li vedremo in dei flashback.

I PROSSIMI LIVE ACTION

Angelina Jolie arriva sul palco per presentare il seguito di Maleficent, ovvero Maleficent – Mistress of Evil. Secondo ciò che ha dichiarato l’attrice, il film parlerà di una lotta fra due donne e sul significato di essere madre. Nel cast figureranno Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Chiwetel Ejiofor. E’ stato mostrato un nuovo poster e una clip esclusiva per i visitatori.

On October 18, evil will reign. Here’s a brand new piece of art from #Maleficent: Mistress of Evil that just debuted at #D23Expo pic.twitter.com/8xT37FxNcA — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019

Una delle sorprese più grandi riguarda un live action di cui fino ad ora si sapeva molto poco, ovvero il film su Crudelia DeMon in cui la perfida e affascinante villain sarà interpretata da Emma Stone. Nel film ci sarà anche Emma Thompson, sarà ambientato negli anni ’70 e avrà un’atmosfera punk, come possiamo vedere già da questa immagine.

In ultimo, ma non meno importante, è stato mostrato un nuovo filmato del live action di Mulan e il regista Niki Caro ha fatto alcune riflessioni sul personaggio e sul film. “Mulan rappresenta tutti noi. La storia è una fonte d’ispirazione per la nostra epoca, così come lo era 1500 anni fa.”

Gli annunci di questi ultimi panel hanno dato la conferma che Disney ha intenzione di fare sul serio e di offrirci la possibilità di vivere delle storie meravigliose e di rivedere vecchi classici sotto una nuova veste.