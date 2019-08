D23 Expo: Mickey & Minnie’s Runaway Railway arriverà in tutti e due i resort americani

Mickey & Minnie's Runaway Railway è la nuova attrazione che aprirà all'interno dei parchi Disney americani nei prossimi anni.

Arriva il Mickey & Minnie’s Runaway Railway. In occasione della D23 Expo la Disney ha annunciato numerosissime novità che verranno realizzate prossimamente all’interno dei suoi resort in giro per il globo ritenuti fra i migliori parchi divertimento nel mondo.

Per quanto riguarda i parchi Disneyland California e Disney’s Hollywood Studios, questi si arricchiranno entrambi di una nuova attrazione nei prossimi anni: Mickey & Minnie’s Runaway Railway.

Presso il parco Disney’s Hollywood Studios i lavori sono quasi giunti al termine all’interno di quello che una volta era l’edificio ospitante The Great Movie Ride. L’apertura è infatti prevista per la primavera 2020 e vi si accederà mediante la riproduzione a grandezza naturale del Chinese Theatre di Los Angeles:

Una copia identica del Mickey & Minnie’s Runaway Railway verrà realizzata anche in California all’interno del parco Disneyland con apertura prevista nel 2022. Essa sarà collocata nell’area Mickey’s Toontown, dedicata a Topolino ed i suoi storici amici come Paperino e Paperina, Pippo e Pluto tra i tanti.

Guest enjoy the Holidays at the Disneyland Resort in Anaheim, Calif., in Mickey's Toontown, which is covered in festive decorations. (Paul Hiffmeyer/Disneyland)

Si tratta di una vera e propria espansione del parco su terreni nuovi, nonché di un’ottima scelta da un punto di vista strategico, essendo quest’area molto bella ma datata e meno attrattiva per i milioni di ospiti che ogni anno visitano il parco. In occasione per l’evento D23 Expo il presidente della divisione Disney Parks, Experiences and Products Bob Chapek ha presentato quello che sarà il futuro ingresso:

El CapiTOON Theater è il nome scelto per questa struttura all’interno del quale secondo la storia costruita dai Walt Disney imagineers Mickey Mouse e Minnie stanno presentando il loro nuovo cortometraggio “Perferct Picnic”

I dettagli degli interni

La versione di Orlando e quella californiana saranno identiche. Per quanto riguarda la queue line è stato rilasciato un artwork ufficiale di una delle sale

mentre in merito agli interni è stato mostrato molto poco, soltanto due fotografie

una scelta dovuta alla grande segretezza che avvolge questo progetto. Si tratta infatti della prima attrazione importante dedicata a Topolino ed i suoi amici presente all’interno di un parco Disney. Vista l’importanza del personaggio e la conseguente aspettativa degli ospiti la Disney ha impiegato numerosi anni per sviluppare l’attrazione che conterà su un mezzo di trasposto mai visto prima: un trenino in stile cartoon con Pippo come macchinista che accompagnerà gli ospiti nelle varie sale.

La storia così come la colonna sonora sono completamente originali in stile fumettoso ispirato ai famosissimi corti animati storici che prenderanno vita grazie ad elaborate tecniche 3D mapping, le quali hanno richiesto anni per poter essere perfezionate. E’ stata definita un’esperienza multisensoriale. Dal primo concept all’inaugurazione saranno passati ben quattro anni ! Un’attesa lunga, ma necessaria per dedicare a Topolino tutta l’attenzione che merita.