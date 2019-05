Da Baldur’s Gate a Rick e Morty: ecco le prossime uscite di Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast ha rivelato la line up dei prossimi contenuti in uscita per Dungeons& Dragons, tra cui la nuova avventura ambientata nei Nove Inferni e la scatola speciale di Rick e Morty.

Durante l’evento The Descent, tenutosi nel fine settimana a Los Angeles, Wizards of the Coast ha rivelato i nuovi contenuti di Dungeons & Dragons la cui uscita è prevista nei prossimi mesi: Baldur’s Gate: Descent into Avernus, Battle for Baldur’s Gate, D&D Essentials Kit e Dungeons & Dragons vs. Rick and Morty: Tabletop Roleplaying Game Adventure.

Il manuale Baldur’s Gate: Descent into Avernus, di Chris Perkins sarà la prossima avventura ufficiale. In questo volume da 256 pagine la storia, pensata per personaggi di livello 1-13, coinvolgerà i giocatori in una discesa nei Nove Inferni catapultandoli nel mezzo della Blood War. Tra le novità che verranno introdotte da questa avventura ci sarà una parte di regole dedicate ai veicoli da guerra. Baldur’s Gate: Descent into Avernus uscirà il 17 settembre 2019, in inglese, al prezzo di 49,95$ e si potrà scegliere tra l’edizione normale, o quella con copertina variant ad opera di Hydro74.

Battle for Baldur’s Gate sarà la prima espansione per il gioco di carte Dungeon Mayhem. Questa espansione includerà i mazzi personaggio dedicati a due personaggi iconici di Baldur’s Gate: Minsc e Boo e la druida Jaheira.

D&D Essentials Kit sarà una scatola simile allo strarter set, al cui interno sarà contenuto un manuale introduttivo di 64 pagine pensato per chi si avvicina al mondo del gioco di ruolo. D&D Essentials Kit fornirà in maniera semplice consigli sulla creazione dei personaggi dal primo al sesto livello e nel supplemento sarà contenuta anche Dragon of Icespire Peak, un’avventura scritta da Chris Perkins, che introdurrà la variante di regolamento 1-on-1; questa variante è stata pensata per gestire il gioco per due persone (un giocatore ed un master).

D&D Essentials Kit sarà messo in commercio a partire dal 24 giugno 2019, in esclusiva per la catena di negozi statunitensi Target, al prezzo di 24,99$ e secondariamente negli altri canali di vendita a partire dal 3 settembre 2019.

I fan di Rick and Morty troveranno invece pane per i loro denti con Dungeons & Dragons vs. Rick and Morty: Tabletop Roleplaying Game Adventure. Questo scatola speciale conterrà tutto il necessario per giocare un’avventura per 5 giocatori, in cui il folle mondo di Rick e Morty si incontrerà con con il fantasy classico di D&D. La scatola speciale a tema Rick and Morty sarà messa in commercio a partire da questo autunno e avrà un prezzo di 29,99$.