I Marvel Studios potrebbero aver finalmente individuato il regista dell’attesissimo film sui Fantastici 4, progetto che sarà a tutti gli effetti un reboot e porterà sul grande schermo i noti eroi dei fumetti all’interno dell’MCU. L’indiscrezione bomba è stata lanciata poche ore fa da Deadline: Matt Shakman, regista della serie TV WandaVision, sarebbe in lizza per prendere le redini del nuovo film.

cosa sappiamo della Fase 5 e Fase del MCU

Matt Shakman (WandaVision) potrebbe dirigere il film sui Fantastici 4

Secondo il noto portale americano un’offerta concreta non sarebbe ancora stata fatta, ma le negoziazioni sono ufficialmente partire e andrebbero in una direzione positiva. Qualora venisse confermato, l’annuncio verrà fatto in occasione del D23 Expo, in programma a settembre. I Marvel Studios hanno infatti annunciato numerosi progetti della Fase 5 e 6 dell’MCU, tra cui i prossimi due mega crossover sugli Avengers, in occasione del San Diego Comic-Con, ma hanno conservato altre sorprese per il prossimo evento Disney.

Inizialmente era stato scelto Jon Watts, regista della trilogia sull’uomo ragno di Tom Holland, ma il regista ha preferito abbandonare il progetto. Kevin Feige ha accolto in maniera molto comprensiva la decisione di Watts, ringraziandolo per i grandi contributi apportati e sperando di poter lavorare ancora con lui in futuro. Si vocifera infatti che, terminata questa pausa, Watts possa tornare per dirigere il quarto film di Spider-Man con Tom Holland (praticamente già confermato).

Per quanto riguarda il cast del reboot, non ancora annunciato, i fan continuano a chiedere a gran voce John Krasinski ed Emily Blunt rispettivamente nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic e Susan Storm/Donna Invisibile. L’attore di The Office ha avuto un grande cameo proprio come Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma non è confermato al 100% un suo ritorno. Fox aveva già provato a riportare in scena i Fantastici 4 con un reboot uscito nel 2015, massacrato da critica e pubblico. Adesso il nuovo reboot targato Marvel darà inizio alla Fase 6 dell’MCU e uscirà nelle sale l’8 novembre 2024.