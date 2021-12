Il quarto film di Spider-Man con Tom Holland è già in lavorazione?

Buone notizie per i fan dell’amichevole ragno di quartiere! Dopo svariate speculazioni attorno al futuro della partnership Marvel Studios – Sony, sembra proprio che il quarto film di Spider-Man con Tom Holland sia già in lavorazione.

La notizia arriva dal portale americano Puck, secondo cui la Marvel abbia silenziosamente iniziato a preparare il nuovo film, scegliendo il giovane attore britannico nuovamente nei panni del protagonista.

Il quarto film di Spider-Man con Tom Holland

Le indiscrezioni dell’ultimo momento si allineerebbero con quanto dichiarato dallo stello Holland in recenti interviste, ovvero che l’attesissimo Spider-Man: No Way Home segnerà la fine della trilogia iniziata con Homecoming nel 2017 e al tempo stesso darà il via all’universo condiviso tra Sony e Marvel.

Tom Holland ha sin dall’inizio dimostrato una passione smisurata nei confronti del suo personaggio, contribuendo in prima persona a salvare l’accordo su Spider-Man tra le due major quando non sembrava ci fosse alcuna speranza.

Nel frattempo tutti gli occhi sono puntati su No Way Home, in uscita nelle sale italiane il 15 dicembre, che vedrà il ritorno in pompa magna degli storici villain dei precedenti villain, ovvero Green Goblin (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx) e Doctor Octopus (Alfred Molina). A questi si aggiungeranno anche Lizard e Sandman.

I fan di tutto il mondo, ovviamente, sperano anche nel ritorno delle due precedenti iterazioni di Spider-Man, interpretate rispettivamente da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Sempre parlando del futuro del ragnoverso nel Marvel Cinematic Universe, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno stuzzicato i fan ipotizzando la star di Dune Timothée Chalame come un perfetto Harry Osborn. Di sicuro sarebbe un ottimo avversario da introdurre nella prossima trilogia di Spidey con Holland.