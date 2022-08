Basata sugli eventi descritti in Fuoco e Sangue, il romanzo scritto da George R.R. Martin e pubblicato nel 2018, House of the Dragon mostra l’apice del regno della casata dei Targaryen e racconta di come un disaccordo legato alla successione sul Trono di Spade porti al caos e allo spargimento di sangue, coinvolgendo nella guerra civile tutti i Sette Regni. Guidata dagli showrunner Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik, House of the Dragon vanta un cast assortito di personaggi e attori, fra cui Matt Smith (Doctor Who, The Crown), interprete del principe Daemon Targaryen, il presunto erede di re Viserys con cui ha un rapporto teso a causa dei suoi modi poco ortodossi, e Fabien Frankel (Il serpente), che presta il volto a Ser Criston Cole, un cavaliere dorniano molto abile con la spada.

Matt Smith in House of the Dragon

Daemon Targaryen e Ser Criston Cole in House of the Dragon

Durante una recente intervista con screenrant.com, i due hanno avuto l’opportunità di parlare dei loro personaggi. Per esempio, Fabien Frankel ha raccontato che il suo personaggio, Ser Criston Cole, sembra essere fedele solo a sé stesso. D’altronde, come sostiene l’attore, il cambiamento delle alleanze è un tema diffuso ne Il Trono di Spade e nei libri, quindi perché non dovrebbe essere presente anche in House of the Dragon? Nel primo episodio però, a detta di quest’ultimo, Criston Cole è alleato solo con sé stesso. Non è fedele a nessun altro, ed è questo, forse, l’aspetto più interessante del personaggio.

Per quanto riguarda il principe Daemon, Matt Smith ha dichiarato che il suo personaggio ha un legame molto profondo – a livello biologico, fisico e mentale – con suo fratello, re Viserys. Prova lo stesso nei confronti di Rhaenyra. Quest’ultima e Viserys sono gli unici due personaggi a cui è interessato davvero. Non solo: forse anche Mysaria, l’amante di Daemon, ha un posto speciale nel suo cuore. Ma in che modo vide la fedeltà il principe? Ecco cosa ha detto Matt Smith a riguardo:

Penso che abbia un senso della lealtà davvero distorto.

Dalle origini ai combattimenti

Il personaggio di Fabien Frankel arriva dalle Marche Dorniane, un luogo inesplorato ne Il Trono di Spade. Il suo è un cavaliere che parla una lingua differente e segue una cultura altrettanto diversa rispetto a quella dei protagonisti del prequel. Per prepararsi al ruolo, infatti, l’attore si è rivolto a internet, dove ha trovato molti riassunti a riguardo, e ai video su YouTube, canale in cui possiamo trovare filmati che mostrano come i dorniani sono visti dagli altri. Di seguito potete leggere le sue parole:

La mia famiglia viene da tutto il mondo, e mi sento molto fortunato per questo. Penso che, quando devi interpretare un personaggio che non viene dallo stesso mondo di tutti gli altri, sia facile sentirsi immediatamente isolato. Ho pensato che [internet] fosse uno strumento molto utile per me, per creare questo personaggio. Su YouTube ci sono video del modo in cui gli altri vedono i dorniani; con disprezzo, odio, e senza rispetto per il modo in cui vivono la loro vita. In realtà penso che lì riecheggi il razzismo moderno.

Inoltre, parliamo dei combattimenti in House of the Dragon. A tal proposito Matt Smith ha condiviso il suo allenamento, o meglio il periodo e il modo in cui si è svolto. L’attore ha rivelato che le prove si sono tenute nel mese di marzo, otto settimane buone prima della scena del combattimento, le cui riprese sono avvenute dopo l’aprile del 2022. Il punto era esercitarsi sul modo in cui tenere la spada, e i due hanno imparato la tecnica proprio come accade con una danza nuova: impara, metti in pratica e poi esercitati.

Matt Smith in House of the Dragon

Curiosità

Ora passiamo a una piccola curiosità: pare che i due interpreti avessero richiesto sul set oggetti che non vedremo sul piccolo schermo: un pugnale per Frankel e una cintura per Smith. Il primo si è portato l’oggetto in tutte le sue scene perché, a detta dell’attore, le spade erano troppo grandi e pesanti e “un pugnale potrebbe essere altrettanto pericoloso“. Non solo: gli dava la sensazione di essere più forte. Il secondo ha voluto una cintura per infilarci le mani, in quanto il suo costume non ha le tasche.

Infine, continuando a parlare di curiosità senza cadere nella trappola degli spoiler, Matt Smith ha confessato che indosserà una parrucca corta nel corso della prima stagione, mentre Fabien Frankel metterà da parte la sua armatura per indossare qualcos’altro. Non sappiamo i dettagli – quando, dove, con chi e perché -, ma immaginiamo che House of the Dragon ci regalerà emozioni esplosive.

Ricordiamo che House of the Dragon debutterà su HBO Max il 21 agosto e su Sky Atlantic e Now TV il giorno successivo, il 22 agosto.