Sta per arrivare uno spin-off di Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off), film del 1986 scritto e diretto da John Hughes. Secondo quanto riportato da Variety la Paramount Pictures ha deciso di affidarsi ai creatori della serie tv Cobra Kai per dare vita a questo seguito della commedia di culto.

Quello che sappiamo sullo spin-off di Una pazza giornata di vacanza

Una pazza giornata di vacanza ha già dato vita alla serie tv anni ’90 Su e giù per il college (Ferris Bueller), che non coinvolgeva Hughes, andato in onda per una sola stagione sulla NBC dal 1990 al 1991, con Charlie Schlatter, Ami Dolenz e Brandon Douglas i quali hanno assunto rispettivamente i ruoli di Ferris, Sloane e Cameron.

Ora, è in arrivo un nuovo spin-off al cui timone c’è di nuovo la Paramount insieme a Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, i creatori della serie tv Cobra Kai, e sarà scritto da Bill Posley, anch’esso collaboratore in Cobra Kai come autore ed executive story editor; ha inoltre scritto e diretto l’horror Bitch Ass (2022).

La storia si svolge lo stesso giorno di Una pazza giornata di vacanza e si concentra su Sam e Victor, gli assistenti di garage senza nome che portano la preziosa Ferrari del padre di Cameron a fare un giro nel film originale.

A proposito di Una pazza giornata di vacanza

Scritto e diretto dal compianto John Hughes, l’originale Una pazza giornata di vacanza è uscito nelle sale l’11 giugno 1986 e rimane molto influente nel mondo delle commedie per adolescenti. Il film è interpretata da Matthew Broderick, Jeffrey Jones, Alan Ruck, Mia Sara e Jennifer Grey. Per il ruolo di Sloane Peterson, Hughes aveva inizialmente preso in considerazione l’attrice Molly Ringwald, ma la scelta ricadde poi su Mia Sara dopo che quest’ultima lo aveva positivamente sorpreso durante il provino

Una pazza giornata di vacanza è stato un grande successo al botteghino. Con un budget di quasi 6 milioni di dollari infatti, la pellicola ha incassato complessivamente circa 70 milioni di dollari, diventando così uno dei migliori incassi cinematografici dell’anno entusiasmando critica e pubblico.