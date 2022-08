Continua il trend di portare franchise videoludici sul grande schermo. Dopo quanto accaduto con Uncharted, adattamento che ha visto Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake, Sony PlayStation Productions si prepara a fare lo stesso con Days Gone, videogame uscito nel 2019 e che ha venduto oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo.

In lavorazione il film di Days Gone

La notizia arriva dal noto portale Deadline secondo cui Sam Heughan, attore di origini scozzesi noto al pubblico per aver vestito i panni di Jamie Fraser nella serie TV Outlander, sarebbe in lizza per interpretare Deacon, protagonista del videogame. La sceneggiatura dovrebbe invece essere affidata a Sheldon Turner, candidato all’Oscar per Up in the Air.

Days Gone è un videogame ambientato nel nord-ovest del Pacifico dopo una devastante pandemia globale. Il protagonista è Deacon St. John, ex membro di un club di motociclisti, che lotta per sopravvivere contro le forze della disperazione e gli umani mutati e predatori, alla ricerca dell’amore della sua vita, che si presume sia morto da tempo. A quanto pare la sceneggiatura del film sarebbe un vero e proprio omaggio ai road movies in motocicletta: la moto è l’unico mezzo di trasporto Deacon, il suo cavallo in questo aspirante western moderno.

Nonostante le richieste dei fan, al momento non ci sono piani per un sequel di Days Gone sebbene nella mente del Game Director dovesse essere una trilogia in cui il primo capitolo serviva per gettare le basi del mondo e dei rapporti di alcuni personaggi principali. Oltre a Days Gone Sony è al lavoro anche sull’adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima e Gran Turismo (si conoscono già regista e data di uscita).

Ma non è tutto, perchè sono in lavorazione anche una serie su God of War per conto di Amazon Prime Video, una serie su Twisted Metal e l’attesissimo adattamento di The Last of Us per HBO con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel e Ellie. Insomma, Sony si appresta a dominare il piccolo e il grande schermo negli anni a venire con i suoi franchise di punta.