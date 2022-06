Dopo anni di stallo produttivo è finalmente in arrivo il film basato su Gran Turismo, celebre franchise videoludico da sempre ammiraglia di casa Sony. A rivelare data di uscita e prime informazioni è stato il portale americano The Wrap.

L’adattamento in live action sarà diretto da Neill Blomkamp, regista di District 9 ed Elysium, e prodotto da Columbia Pictures. Il film racconterà del coronamento del sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Chiara ispirazione è stata dunque la GT Academy, andata in scena tra il 2008 e il 2016, grazie alla quale i giocatori più abili di Gran Turismo avevano l’occasione di diventare piloti di vere auto da corsa. Definita anche la data di uscita del film: 11 agosto 2023.

Al momento ancora nessun dettaglio, invece, sul cast che ne farà parte. Il film di Gran Turismo rappresenta in ogni caso soltanto uno dei tanti progetti realizzati e in programma da Playstation Productions: quest’anno è uscito nelle sale Uncharted con Tom Holland e arriverà su HBO Max l’attesissima serie TV di The Last of Us.

Ma non è tutto, perchè sono in lavorazione anche una serie su God of War per conto di Amazon Prime Video, una serie su Twisted Metal e Horizon e il film di Ghost of Tsushima. La Sony aveva annunciato per la prima volta di volere sviluppare un film su Gran Turismo nel 2013. Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) era in trattative per la regia, mentre Jon ed Erich Hoeber (La mia spia) erano stati incaricati di scrivere la sceneggiatura. Tuttavia nel 2018 questa versione del progetto è stata accantonata.

Il franchise di Gran Turismo, creato da Kazunori Yamauchi per Polyphony Digital, ha ha venduto circa 76 milioni di copie in tutto il mondo arrivando a quota 7 capitoli, l’ultimo uscito all’inizio di quest’anno su PS4 e PlayStation 5.