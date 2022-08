Intervenuto al podcast Into It di Vulture, il celebre produttore Damon Lindelof non ha risparmiato qualche critica alla Marvel, e quindi di riflesso alla Disney, per l’organizzazione del Marvel Cinematic Universe e nello specifico per la sua “scaletta” estremamente fitta di uscite, ora più che mai vista la presenza della piattaforma streaming Disney Plus che ha permesso di espandere l’universo cinematografico con prodotti televisivi.

Damon Lindelof (Lost) critica la Marvel: “Fate meno film, rendeteli più speciali”

Damon Lindelof, la mente dietro serie come The Leftovers, Lost e Watchmen (HBO), ha criticato apertamente Marvel e Disney, sperando che in un prossimo futuro ci siano meno film e meno serie TV legate al Marvel Cinematic Universe. Il produttore ha detto come a volte una fine sia anche necessaria per quello che si ama e che meno film in scaletta potrebbe essere ognuno più speciale.

Lindelof ha detto:

È difficile quando hai attirato l’attenzione del pubblico concederti il lusso di lasciarla andare. Questa idea, unita all’insicurezza di poterla nuovamente catturare è un po’ antitetica rispetto a come sia fatti. Se dovessi essere cinico: si tratta di un business. Una industria. E se fai un paio di film Marvel davvero belli poi il tuo istinto è quello di fare altri film Marvel ed espandere all’infinito. Spesso mi sono domandato se avere meno film Marvel avrebbe permesso ad ognuna di queste pellicole di essere un po’ più speciale. Alla fine le guardo tutte, anche le serie TV e capisco anche quelle persone che non ne hanno mai abbastanza. Ma io sì.

Il produttore poi ha argomentato dicendo che ha senso che questi franchise crescano all’infinito anche se, da un punto di vista meramente creativo, spesso non è la decisione più saggia:

Non sono invidioso del fatto che stiano portando avanti questa operazione. Ho fatto prequel, sequel e reboot e non potrei mai fare la parte dell’ipocritica e criticarli dicendo che non hanno idee originali o una cosa così. D’altronde sto lavorando a Prometheus e a due film di Star Trek.

