Danger Girl: dal fumetto al film, con la regia di Jeff Wadlow

Jeff Wadlow, l'autore di Kick-Ass 2 sarà il regista e sceneggiatore del film dedicato a Danger Girl, fumetto nato nel '98 da J. Scott Campbell e Andy Hartnell.

L’autore di Kick-Ass 2 sarà il regista e sceneggiatore del nuovo film dedicato a Danger Girl, fumetto nato intorno agli anni 2000 da J. Scott Campbell e Andy Hartnell (IDW Publishing). A cura della Costantin Films, il film racconterà le vicende di tre donne, a metà tra Charlie’s Angels e Indiana Jones, pronte a sventare ogni possibile complotto o minaccia grazie alla loro abilità combattiva, alla loro sensualità e alla loro intelligenza.

Insieme a loro ci saranno un ex agente dei Servizi Segreti Britannici, Deuce, e una nerd chiamata Silicon Valerie. Come abbiamo detto il film, come il fumetto, si pone a metà tra Charlie’s Angels e Indiana Jones e questo fa presupporre che ci si troverà di fronte ad una pellicola d’azione adrenalinica e da fiato sospeso.

Danger Girl è un fumetto americano e racconta le vicende di Abbey Chase, Sydney Savage e Sonya Savage, tre donne pronte ad ogni tipo di avventura. Si troveranno contro ogni possibile nemico, da una ex Danger Girl russa passata al lato oscuro fino a un ricco magnate detentore di una forza militare.

Prima di questo film, nel 2010, il produttore di Hitman: Agente 47 Adrian Askarieh, aveva annunciato di aver fatto partire lo sviluppo della pellicola di Danger Girl, con il regista Todd Lincoln. Sette anni dopo (e zero film usciti sulla licenza) la Constantin Film ha acquistato i diritti, pensando di fare un film o una serie tv. Solo lo scorso anno , precisamente a febbraio, Umair Aleem è stato annunciato come sceneggiatore, mentre come produttori esecutivi comparivano J. Scott Campbell e Andy Hartnell.

Con un nuovo sceneggiatore, che avrà anche funzione di regista, il brand è stavolta pronto ad iniziare le riprese e sbarcare nelle sale cinematografiche: riuscirà a spiccare da produzioni come l’ultimo Tomb Raider o il futuro nuovo film di Charlie’s Angels?