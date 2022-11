Alan Rickman, il Professor Piton nella serie cinematografica di Harry Potter, aveva annotato numerosi diari rimasti segreti fino alla sua tragica dipartita. Qui, l’attore aveva appuntato annotazioni, pensieri e critiche, svelando retroscena e il proprio pensiero più intimo sui suoi colleghi sui set. In questa occasione, aveva anche parlato di Daniel Radcliffe, che di recente ha risposto a ciò che pensava di lui il compianto Rickman.

Daniel Radcliffe risponde ai diari di Alan Rickman

La star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha voluto dire la propria in merito alle annotazioni sui diari di Alan Rickman, che ha recitato al suo fianco nel ruolo del Professor Severus Piton. Sebbene Piton nutrisse un estremo disprezzo nei confronti di Harry sullo schermo, Rickman e Radcliffe nella realtà avevano un profondo e dolce legame. Radcliffe descrisse Rickman come “uno dei più grandi attori con cui lavorerò mai” dopo la sua sfortunata scomparsa.

Durante un’apparizione in Watch What Happens Live with Andy Cohen , a Radcliffe è stato chiesto cosa pensasse di ciò che Rickman sostenesse su di lui nei suoi diari, che sono stati pubblicati in una raccolta intitolata Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman. Nei suoi diari, Rickman tocca svariati argomenti, tra cui approfondimenti sulla sua vita privata e su ciò che pensava su alcune scene di Harry Potter. Una delle sue annotazioni, risalente al 2003, ha rivelato alcuni pensieri di Rickman sul suo giovane co-protagonista Radcliffe, in cui diceva: “Non penso ancora che sia davvero un attore, ma senza dubbio dirigerà / produrrà“. Radcliffe ha risposto:

Mi piacerebbe sicuramente dirigere. La produzione invece sembra essere una tra le parti difficili dell’industria cinematografica, senza divertimento, quindi non ho davvero alcun interesse a farlo, ma sì. Mi piacerebbe dirigere. In merito a tutte le cose che Alan ha scritto è stato… è stato molto bello e nostalgico leggere i suoi commenti su di noi, quando diceva “questi ragazzi hanno bisogno di imparare le loro battute, è una specie di incubo in questo momento”, tutta quella roba ora ci piace leggerla, perché poi ci incontravamo durante le riprese e ci siamo conosciuti meglio, è stato molto dolce leggere tutto questo.

Sebbene Radcliffe abbia espresso il suo interesse per la regia, in precedenza ha affermato che sospenderà tutti i suoi progetti a proposito almeno per il prossimo anno e mezzo, a causa del suo fitto programma. Il catalogo vario e unico dei ruoli precedenti dell’attore oltre alla miriade di esperienze sul set con attori estremamente talentuosi (tra cui Rickman) e registi, hanno dimostrato la sua propensione per progetti creativi ed eccentrici, che potrebbero suggerire il suo futuro stile registico una volta che l’attore decida di pianificare seriamente la sua carriera in regia.