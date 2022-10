Dopo la sua tragica dipartita nel 2016, si è scoperto che Alan Rickman ha lasciato numerosi diari segreti che svelano alcuni segreti sul ruolo del Professor Piton in Harry Potter, oltre a numerose critiche contro la politica e la vita hollywoodiana. In un articolo in esclusiva del The Guardian sono stati riportati alcuni di questi scritti.

Dal 1972, ovvero da quando aveva 26 anni, Alan Rickman teneva un diario tascabile in cui annotava appuntamenti, anniversari, serate di gala e vari indirizzi. Nel 1992 iniziò a produrre un resoconto molto più completo della sua vita e del suo lavoro. Comprò diversi diari da una cartoleria locale e più o meno una volta al giorno se la spassava a raccontare la sua giornata. Nell’articolo del The Guardian si spiega che siano stati trovati 26 volumi, molti dei quali sono persino illustrati in modo colorato e simpatico.

Il motivo per cui Rickman tenesse un diario non è chiaro. Di solito i diaristi hanno le proprie ragioni, personali e intime, per investire il loro tempo nel trascrivere ciò che fanno durante le giornate, i loro pensieri, i loro segreti. Alcune persone vogliono raccontare eventi sconvolgenti, mentre altri si accontentano di dettagliare quelle che sembrano banalità ma che, con il passare del tempo, acquisiscono un significato duraturo. Nei suoi volumi, Alan Rickman ha raccontato quasi quotidianamente circa 10 anni della sua vita, svelando come si sentisse nei panni del Professor Severus Piton di Harry Potter.

Alcuni passaggi raccontano la sua prima telefonata con Joanne Rowling, l’autrice di Harry Potter, e l’inizio della sua esperienza cinematografica, soffermandosi su numerosi dettagli, compresa la volta in cui si è soffermato in un ristorante di tapas con Sean Biggerstaff (Oliver Baston) e Robbie Coltrane (Hagrid) per “tanti piatti di delizie fritte, prima di andare in hotel per il vino rosso e una borsa di cioccolatini del minibar”. Ecco alcuni esempi:

10 ottobre 2000

INIZIO HARRY POTTER. Ore 11:00 Abbiamo preso il treno per Newcastle, poi la macchina per il castello di Alnwick [AKA Hogwarts]. Sessione di trucco (tre ore …) per il test della telecamera. Prova di ciò che andava e ciò che non andava, col viso pallido = più invecchiamento; la protesi al naso ha bisogno di un trucco pesante, ecc. L’atmosfera generale è amichevole e un po’ caotica.

Rickman menziona di nuovo, nello stesso anno, Piton l’11 dicembre, spendendo parole d’affetto verso i suoi colleghi attori, che li definisce “anime dolci e divertenti”. Su Daniel Radcliffe, andando avanti con le pagine del diario, spende diversi commenti positivi, come questo:

È così concentrato ora. Serio e concentrato, ma con un accenno di divertimento. Continuo a non pensare che sia davvero un attore, ma senza dubbio dirigerà/produrrà. E ha un sostegno così tranquillo e dignitoso da parte dei suoi genitori. Niente è forzato.

Si sofferma spesso su alcune considerazioni personali in merito a Harry Potter e al suo personaggio. Nel corso degli anni dice anche che:

Il film dovrebbe essere visto solo su un grande schermo. Acquisisce una scala e una profondità che corrispondono all’orribile spartito di John Williams.

Harry Potter come è cambiato nel corso degli anni

Mentre la saga cinematografica di Harry Potter, capitolo dopo capitolo Alan Rickman ha lasciato qualche sua riflessione a riguardo. Nel 2022, quando sono cominciate le riprese per la Camera dei Segreti, ha raccontato di essere stato contento di aver rivisto tutto il cast del precedente film, sottolineando il fatto che sembrava di stare dentro a “un sogno senza fine“. Da parte sua e soprattutto dei suoi agenti, l’attore rivela che c’era qualche dubbio sul successo del film. Nel 4 dicembre 2002, mentre il film stava per uscire nelle sale, si sofferma su un commento: “Eccoci di nuovo al punto di collisione del progetto. Ribadiscono “Mai più HP”. Non vogliono sentirlo.”

È capitato che criticasse anche la scelta della regia su come gestissero i giovani attori, dicendo: “questi ragazzi hanno bisogno di regia. Non conoscono le loro battute e la dizione di Emma [Watson] è a volte con troppo accento albanese.” Ma alla fine, nel corso degli anni, Rickman nota il cambiamento nei ragazzi, soffermandosi soprattutto su Radcliffe nel 2008:

Pranzo con Dan Radcliffe al Cafe Cluny. Un minuto aveva 12 anni ora ne ha 19. Quando è successo? Ed è sensibile, composto e intelligente. E possiede un appartamento con a New York.

In merito alla fine del suo personaggio in Harry Potter, descrive la la sua sensazione il 27 luglio del 2007

27 luglio

…ho finito di leggere l’ultimo libro di Harry Potter. Piton muore eroicamente, Potter lo descrive ai suoi figli come uno degli uomini più coraggiosi che abbia mai conosciuto e chiama suo figlio Albus Severus. Questo era un vero e proprio rito di passaggio. Una piccola informazione di Jo Rowling sette anni fa – Piton amava Lily – mi ha dato un appiglio a cui aggrapparmi.

Tuttavia, quando ciò avviene davanti alle telecamere, la sua considerazione è un’altra.

29 Marzo 2010 Tutto un po’ difficile da credere. Penso che anche Daniel sia rimasto scioccato dalla fine. Le telecamere erano ovunque, a quanto pareva. [Mi viene chiesto] “Allora come ci si sente?” Prima che tu l’abbia sentito, prima che il sentimento abbia un nome. “È privato,” riuscii a dire, “e non lo condivido con quello” indicando l’obiettivo.

Alan Rickman e i suoi pensieri più segreti

Nei suoi diari, l’attore si è soffermato spesso anche in alcune considerazioni personali, per esempio nell’attentato dell’11 settembre del 2001, che descrive così:

11 settembre

ATTACCO AL CENTRO COMMERCIALE DI NEW YORK.

11:30 Prove [per Private Lives, a Londra, con Lindsay Duncan]. Esegui atto 1. Mentre le prove di ballo stanno per iniziare, arriva il primo rapporto da New York. Totale shock. Tutte le prove diventano un’irrilevanza acuta e schiacciante, ma lo facciamo comunque. Alla fine torniamo a casa alle 7.30 e lo guardo ancora e ancora in TV come per imprimerlo nel cervello, nella psiche, nella vita davvero… Quell’aereo era come guardare un coltello affondato nel burro.

2003 aveva criticato aspramente i giornalisti che avevano commentato il documentario di Martin Bashir su Michael Jackson, o ancora aveva scritto quanto ritenesse ipocriti Bush e Blair per i loro commenti per l’attentato dell’estate del 2005 a Londra. Accenna sporadicamente alla sua malattia, mentre gli piace soffermarsi anche in momenti più divertenti, come la sua opinione nei confronti di Liam Gallagher, che definisce “un grande cantante rock e uno sballo come persona”.