Danny DeVito vorrebbe interpretare nuovamente il Pinguino di Batman

Batman tornerà presto sul grande schermo con The Batman, il nuovo film di Matt Reeves dedicato al Cavaliere Oscuro, interpretato questa volta da Robert Pattinson. Tra i villain che l’eroe di Gotham dovrà fronteggiare, troviamo questa volta anche il Pinguino, alias Oswald Cobblepot, con il volto (se così possiamo dire, visto il pesante trucco prostetico) di Colin Farrell. Il personaggio del Pinguino è stato interpretato in passato da Burgess Meredith nel 1966 nella celebre serie TV “camp” dedicata a Batman e anche dal 2014 al 2019 grazie all’interpretazione di Robin Lord Taylor nella serie TV Gotham. I fan ricordano però con particolare affetto Danny DeVito nel 1992 e la sua magistrale versione del cattivo in Batman: Il Ritorno di Tim Burton, ruolo a cui l’attore ormai 77enne sembra essere ancora molto attaccato.

Nel corso di un’intervista a Forbes (qui la notizia originale), DeVito ha infatti espresso il desiderio di tornare a interpretare Pinguino, magari proprio in una sorta di sequel delle avventure del Crociato Incappucciato viste in Batman: Il Ritorno (qui a prezzo speciale), che vedeva nel cast anche Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne/Batman (che rivedremo in azione in The Flash, di Andy Muschietti) e Michelle Pfeiffer in quelli di Selina Kyle/Catwoman.

Penso che non sia del tutto fuori discussione che il Pinguino ritorni, un giorno. Questo dipende però da Tim Burton, da quanto abbia voglia di farlo. Potrei dire che non è impossibile perché non siamo ancora morti! Potremmo fare una sorta di sequel di ciò che facemmo all’epoca, perché fu davvero un film fantastico. Se mi piacerebbe rifarlo? Certo, perché no! Per me fu un bellissimo momento.

Anche se resta da vedere se DeVito rivisiterà il Pinguino sul grande schermo, l’attore ha appena scritto una breve storia a fumetti incentrata proprio sul supercattivo DC. Intitolata “Bird Cat Love“, la storia di DeVito è presente nell’antologia di 100 pagine nota come Gotham City Villains Anniversary, un racconto incentrato su una sorprendente e bizzarra storia d’amore tra il Pinguino e Catwoman.

BATMAN RETURNS, Danny DeVito, 1992. ©Warner Bros.

The Batman è in ogni caso previsto nelle sale cinematografiche a partire dal 4 marzo 2022: nel cast, oltre a Pattinson e Farrell, anche Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano come l’Enigmista e infine Jeffrey Wright come il commissario Gordon.