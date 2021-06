The Flash, Bruce Wayne e Supergirl nelle foto dal set

The Flash è l’atteso film di Andy Muschietti dedicato al velocista scarlatto dei fumetti DC Comics, una pellicola che avrà dalla sua un gran numero di ospiti d’eccezione. Dalle prime immagini provenienti dal set possiamo infatti dare una prima occhiata sia ad Ezra Miller nei panni del protagonista Barry Allen ma anche e soprattutto a due personaggi che manderanno in estasi i fan. La prima è Supergirl interpretata da Sasha Calle mentre, a seguire, troviamo il Bruce Wayne (alias Batman) interpretato da Michael Keaton.

Per quanto riguarda Keaton, si tratta del ritorno nei panni dell’iconico miliardario di Gotham City, ruolo già interpretato con successo sia nel primo Batman di Tim Burton uscito nel 1989 che nel sequel diretto, Batman – Il Ritorno, uscito nel 1992. Nel film diretto da Muschietti appariranno però due versioni ben distinte del personaggio di Batman: la prima sarà quella di Ben Affleck appartenente al cosiddetto DC Expanded Universe, mentre la seconda sarà per l’appunto quella di Keaton, a distanza di circa 30 anni dall’ultima apparizione sul grande schermo.

Dalle poche informazioni circa la storia del film dedicato a Flash, l’eroe dei fumetti DC Comics darà modo al Multiverso di scatenarsi in tutta la sua potenza, consentendo quindi sia a Supergirl che al Crociato Incappucciato di Keaton di tornare sulle scene. Nel cast anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West, già apparsa brevemente in Zack Snyder’s Justice League, assieme a Maribel Verdú (Nora), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry da giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso. Basato su una sceneggiatura di Scritto da Christina Hodson (Bumblebee e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) The Flash è atteso nei cinema americani il 3 giugno 2022.