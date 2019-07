Darth Maul 1/6 annunciato da Hot Toys

Darth Maul tratto da Solo: A Star Wars Story è il nuovo annuncio di Hot Toys per la sua linea in scala 1/6 dedicata a Star Wars.

Darth Maul tratto da Solo: A Star Wars Story è il nuovo annuncio di Hot Toys (il famoso produttore di action figure). Con oltre 32 punti di articolazione, la figure, composta da un corpo base con abiti di vario tessuto e materiale, sarà alta circa 29 cm in perfetta linea con gli altri prodotti in scala 1/6.

Darth Maul, personaggio amatissimo dalla fanbase di Star Wars, ha sorpreso molti fan con la sua apparizione in Solo: A Star Wars Story. Il pubblico infatti ha scoperto che il micidiale Sith è sopravvissuto al combattimento con Obi Wan visto in Ep.I – “La Minaccia Fantasma” per costruire un suo impero come leader di Crimson Dawn. Operando dal suo pianeta natale Dathomir, Maul comanda i criminali con l’aiuto di Dryden Vos, intrattenendo e imponendo brutalmente la sua volontà.

La figure è realizzata sulla base dell’aspetto di Darth Maul visto nel film, tra le varie caratteristiche avrà una testa scolpita di nuova concezione con straordinarie somiglianze, abiti finemente rifiniti e gambe robotiche altamente dettagliate. Non mancherà, ovviamente, l’iconica spada laser a doppia lama che sarà dotata di illuminazione a LED e lame intercambiabili per emulare l’effetto dell’arma in movimento. Questa uscita includerà inoltre una serie di mani intercambiabili per ricreare la posa migliore, un sedile e l’immancabile basetta dotata di braccio snodabile per poter esporre la figure.

Darth Maul Sixth Scale Figure tratto da Solo: A Star Wars Story si preannuncia come un bestseller di Hot Toys in quanto il personaggio è amatissimo dai fan della saga e sicuramente non tarderà ad andare Sold Out, se volete garantirvi una copia di questo prodotto sappiate che è già in preordine su Sideshow.com al prezzo di 274$, la sua uscita è stimata per il mese di Dicembre 2020.