Data di uscita italiana e trailer finale di Halloween Kills

Halloween Kills è il sequel del film horror Halloween diretto da David Gordon Green di cui vi avevamo già parlato in questo nostro articolo. Dall’annuncio iniziale della realizzazione del film, la cui uscita era inizialmente programmata per il 2020, ma che è stata posticipata in seguito alle conseguenze della pandemia da Covid-19 ancora in corso, è stato pubblicato in precedenza un primissimo trailer di lancio (lo trovate, sia in lingua originale che in italiano, in questo nostro articolo).

Ora che l’uscita del film nelle sale cinematografiche è sempre più vicina, Universal Pictures International Italy ha condiviso sul proprio canale ufficiale presente su YouTube il trailer finale di Halloween Kills, il sequel che vede fra i protagonisti principali Laurie Strode, personaggio storico della saga già presente dalla pellicola storica diretta dal Maestro John Carpenter Halloween – La notte delle streghe.

Halloween Kills: sinossi ufficiale

Unitamente al Il trailer finale di Halloween Kills è stata divulgata anche la sinossi ufficiale del film, sempre su Youtube. Ve la riproponiamo qui di seguito:

Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte.

Il trailer finale di Halloween Kills

Vi lasciamo infine al trailer finale di Halloween Kills, interamente doppiato in italiano. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 21 ottobre.

