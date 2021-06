Halloween Kills: ecco il primo trailer ufficiale del film

Nelle ultime ore è stato pubblicato il primo trailer ufficiale del film horror Halloween Kills con Michael Myers nei panni di protagonista, personaggio già alquanto celebre all’interno del franchise fin dalla fine degli anni ’70 grazie all’iconico Halloween di John Carpenter (potete recuperare tutti i film grazie a questo cofanetto in vendita su Amazon). Mentre i sequel non sono riusciti a raggiungere lo stesso livello di successo di critica, Blumhouse ha deciso di riprendere in mano la saga nel 2018 con Halloween di David Gordon Green, che ha avuto luogo 40 anni dopo il film originale. Con il film elogiato da fan e critici, la Universal Pictures ha dato il via libera a due sequel: Halloween Kills e Halloween Ends.

Halloween Kills: un trailer crudo e intenso

Originariamente Halloween Kills doveva uscire nell’ottobre 2020, ma la pandemia di COVID-19 ha costretto la Universal a rimandare il film di un anno intero. Questo ottobre si sta avvicinando rapidamente, ma finora erano stati pubblicati solo alcuni teaser trailer di Halloween Kills e alcune immagini ufficiali. Il primo teaser ha confermato che il sequel avrà luogo subito dopo il primo film, mostrando come Michael è scampato all’incendio a casa di Laurie Strode e il secondo ha mostrato un po’ di più del cast di Halloween Kills. Con il primo trailer ufficiale, che potete osservare qui sotto, potete farvi un’idea migliore di cosa accadrà tra qualche mese:

Il filmato decisamente cruento mostra Michael che uccide un gruppo di vigili del fuoco prima che l’intera città inizi a dargli la caccia. La fine del trailer anticipa anche che Michael verrà smascherato nel sequel. Sappiamo, inoltre, che Halloween Kills sarà decisamente intenso, crudo e cruento con lo sceneggiatore del film Scott Teems che ha persino detto:

“È come il primo con più steroidi”.

Questo trailer dimostra come il cast e la troupe non esagerassero sulla brutalità di Halloween Kills. In soli due minuti e mezzo, il video mostra Michael che polverizza un gruppo di vigili del fuoco, pugnala una donna alla gola con una lampadina in frantumi e un adolescente mascherato appeso a un’altalena. Dopo essere rimasti principalmente fuori dalla lotta di Laurie contro Michael nel primo film, sembra che Karen e Allyson (figlia e nipote di Laurie) avranno un ruolo più importante nello sconfiggere l’uomo nero. Infine il filmato mostra come la scia di corpi di Michael riporti direttamente alla sua casa d’infanzia, quindi è chiaro che il sequel elaborerà ulteriormente il passato del protagonista.