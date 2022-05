L’anime Lucifer and the Biscuit Hammer, adattamento dell’omonimo manga di Satoshi Mizukami pubblicato sulla rivista Young King OURs dal 2005 al 2010 ed edito anche nel nostro Paese grazie alla casa editrice Flashbook edizioni (recuperatelo su Amazon!), ha finalmente una data d’uscita. Il sito ufficiale dell’anime ha rivelato che la serie sarà trasmessa in anteprima l’8 luglio sul blocco di programmazione “Animeism” di MBS e TBS. La serie andrà in onda anche su BS11, Tochigi TV e AT-X. Pubblicato anche il primo trailer dell’anime.

Il trailer di Lucifer and the Biscuit Hammer

L’anime Lucifer and the Biscuit Hammer è diretto da Nobuaki Nakanishi. Yuichiro Momose e Satoshi Mizukami (autore del manga) sono i responsabili della composizione della serie. NAZ sta animando la serie con la collaborazione produttiva di Jumondo. Hajime Hatakeyama (direttore dell’animazione di No Guns Life, Sing “Yesterday” for Me) è il character designer, mentre Takatsugu Wakabayashi (Majin Bone, PriPri Chii-chan!!) compone le musiche. Altri membri dello staff sono: Minoru Okochi è il direttore artistico, Ryūsuke Araki è il color designer, Toshikazu Kuno è il direttore della fotografia e Yuichi Imaizumi è il direttore del suono di Sonilude. Rina Koguchi è responsabile del montaggio e Yasuyuki Konno degli effetti sonori.

Il cast principale vede Junya Enoki nel ruolo di Yuhi Amamiya, Naomi Ohzora nel ruolo di Samidare Asahina, Kenjiro Tsuda nel ruolo di Noi Crezant e Azusa Tadokoro nel ruolo di Hisame Asahina.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Questa la sinossi: