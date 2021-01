Days of Wonder annuncia Ticket to Ride:Europe 15th Anniversary Edition

Days of Wonder, nota ai più per il gioco in scatola Ticket to Ride, ha annunciato l’uscita di un’edizione limitata, da collezione, della “trasferta” europea di Ticket to Ride, il celebre gioco nato dalla fantasia di Alan Moon: Ticket to Ride:Europe 15th Anniversary Edition.

Ticket to Ride:Europe 15th Anniversary Edition sarà una versione migliorata del prodotto rilasciato nell’ormai lontano 2005, dove potremo trovare una nuova serie di illustrazioni e dove i treni e le stazioni saranno sottoposte ad un restyling volto ad ammodernare le componenti.

A rendere più accattivante il tutto ci sarà il fatto che proprio questi elementi saranno messi nella confezione all’interno di scatole in latta con disegni specifici per ciascun colore.

A subire cambiamenti sarà anche il tabellone di gioco: oltre ad una nuova grafica anche le dimensioni cambieranno. Stando alle indiscrezioni dell’autore quello incluso nell’edizione del 15° anniversario sarà più grande.

Questa edizione speciale sarà disponibile anche nel nostro Paese: al tal proposito Asmodee Italia ha condiviso un video di presentazione che mostra le nuove componenti in tutto il loro splendore e che qui vi riportiamo:

Non è la prima volta che Ticket to Ride è oggetto di edizioni celebrative: due anni fa fu la volta dei quindici anni della scatola base; e ancor prima venne quella del decennale.

Il fatto che oggi un’evoluzione del prodotto base subisca lo stesso trattamento non è che l’ennesima conferma dell’enorme successo riscosso da questo gioco.

Messo in commercio per la prima volta nel 2004, Ticket to Ride entrò fin da subito nella Hall of Fame dei giochi da tavolo riuscendo a conquistare, e a divertire, giocatori in ogni parte del globo.

Giusto per avere un’idea di quanto questo boardgame, nel corso di oltre 3 lustri, abbia conquistato fan in tutto il mondo basta dare due numeri: sei e otto.

Il primo rappresenta le diverse versioni del gioco che hanno seguito la scatola originale: Europe (2005), Märklin (2006), Nordic Countries (2007), Germania (2012), Rails & Sails (2016), Primo Viaggio (2016) Amsterdam (2019). Un traguardo di tutto rispetto, a cui va aggiunto tutta una nutrita serie di espansioni da affiancare alle scatole stand-alone.

Il secondo numero sono invece le milioni di copie che è arrivato a vendere in tutto il mondo!

Ticket to Ride Europe: 15th Anniversary sarà un gioco standalone (non richiederà quindi di possedere la precedente edizione) per 2-5 giocatori, con partite della durata media di 30-60 minuti.

All’interno della scatola saranno inclusi: 1 mappa gigante delle tratte ferroviarie europee con nuove illustrazioni, 5 scatole di latta, ciascuna contenente 45 Vagoni finemente dettagliati, 15 Stazioni ferroviarie colorate, 5 segnapunti, 1 Regolamento, 110 carte Treno, tutte le 108 carte Biglietto Destinazione pubblicate fino ad oggi, 1 carta bonus European Express e 1 carta Grandi Città d’Europa. Il gioco sarà disponibile nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, coreano, olandese, finlandese, Norvegese, svedese, danese, polacco, brasiliano, giapponese, russo, ungherese, islandese, portoghese, ceco, slovacco e cinese tradizionale.

Ticket to Ride:Europe 15th Anniversary Edition sarà disponibile a partire da Maggio ad un prezzo consigliato di 99,95$ in Nord America e di 99,99€ in Europa.