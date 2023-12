Giochi da fare a Capodanno: 7 imperdibili acquisti Amazon

Se temete che l'attesa del countdown di mezzanotte possa trasformarsi in un'agonia senza fine, specialmente se passerete la serata a casa, vi proponiamo alcuni giochi che non solo renderanno il vostro Capodanno divertente, ma che potrete apprezzare anche in altre circostanze.

Questi giochi non solo faranno ridere e creeranno una sana competizione, ma stimoleranno anche la mente, aggiungendo uno scintillante tocco di vivacità alla vostra serata. Se quindi siete pronti a vivere un Capodanno al di fuori dell'ordinario, arricchendo la vostra festa con momenti indimenticabili e coinvolgenti insieme ad altri giocatori, allora i 7 giochi che abbiamo selezionato sono proprio ciò che fa al caso vostro.

Per garantire che essi siano nelle vostre mani in tempo per il capodanno, ci siamo assicurati di includere giochi che, grazie all'ausilio di un abbonamento Prime, promettono la consegna entro il giorno successivo all'acquisto.

Giochi da fare a capodanno

Asmodee: Coco Rido

BANG! La Pallottola

Hasbro Taboo classico

Mattel Games - UNO

Hasbro Gaming - Trivial Pursuit

Avalon Hill, HeroQuest

Asmodee, Unstable Unicorns

