DC annuncia Batman: Killing Time sui villain del Cavaliere Oscuro

DC annuncia la testata Batman: Killing Time sui villain del Cavaliere Oscuro

Tom King, dopo essere stato per diversi mesi lo sceneggiatore della testata principale di Batman, tornerà a raccontare le storie del Cavaliere Oscuro di Gotham in Batman: Killing Time, dove verrà messo a confronto con alcuni dei suoi più celebri villain, come il Pinguino, Catwoman, l’Enigmista e Killer Croc. Si tratterà di una miniserie composta in totale da 6 numeri che verranno disegnati dagli artisti David Marquez e Alejandro Sánchez.

Avendo menzionato il personaggio di Catwoman, va menzionata anche l’altra miniserie che King ha realizzato prima di questa, ovvero Batman/Catwoman, conclusasi con il 12esimo numero, in cui era centrale il rapporto amoroso tra Bruce Wayne e Selina Kyle e di come questo influenzasse anche le loro identità mascherate. Batman: Killing Time sarà ambientata però in un primo periodo di attività del vigilante di Gotham, slegandosi dunque dalla serie precedente scritta dallo sceneggiatore. Nel merito, sembra che Selina, insieme al Pinguino e all’Enigmista, sia particolarmente interessata nel mettere le mani su un misterioso artefatto in possesso di Bruce Wayne. Nel presentare la serie Batman: Killing Time, DC ha pubblicato alcune pagine realizzate da David Marquez in anteprima dal primo numero della serie.

Il primo numero di Batman: Killing Time in uscita il 1 Marzo 2022 nelle fumetterie americane avrà anche delle edizioni variant realizzate da Kael Ngu, Alex Garner, Peach Momoko, e Carlos D’Anda. Nel frattempo, vi ricordiamo che le storie di Batman scritte da Tom King, come la serie principale rilanciata in occasione del DC Rebirth e i numeri di Batman/Catwoman usciti finora, sono disponibili su Amazon.it, tutte storie pubblicate da Panini Comics negli scorsi mesi.