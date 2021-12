The Batman, il nuovo trailer internazionale svela il piano dell’Enigmista

L’uscita nelle sale cinematografiche di The Batman, il nuovo film dedicato al personaggio DC Comics diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, si avvicina settimana dopo settimana. Nell’attesa di ammirare sul grande schermo il nuovo e potenzialmente incredibile cinecomic prodotto da Warner Bros., è stato pubblicato il nuovo trailer internazionale del film, ricco di sequenze inedite, alcune delle quali incentrate sul villain principale della pellicola (o presunto tale), ossia l’Enigmista.

Warner Bros Japan drops a new trailer for #TheBatman with new footage pic.twitter.com/uTcWmRfRuX — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 12, 2021

Il video (via ScreenRant) mette in risalto il personaggio interpretato da Paul Dano e il suo piano “per smascherare la verità su questa città“. Edward Nashton sembra quindi avere tutta l’intenzione di smascherare la vera identità del protettore di Gotham City, tanto che verso la fine del trailer l’Enigmista esclama “ho tentato di raggiungerti, Bruce Wayne“, suggerendo quindi che il principe degli indovinelli sarebbe assolutamente al corrente dell’identità segreta di Bruce Wayne.

Ricordiamo che non è la prima volta che l’Enigmista appare sul grande o sul piccolo schermo: Frank Gorshin ha infatti interpretato l’iconico supercattivo nella serie televisiva anni ’60 dedicata a Batman, mentre l’istrionico Jim Carrey lo ha portato al cinema nel film Batman Forever, uscito nel ’95. Ultimo ma non meno importante è Michael Smith, che ha interpretato L’Enigmista nella serie TV Gotham. Staremo a vedere se questa nuova e oscura versione portata al cinema da Dano e Reeves si rivelerà all’altezza delle precedenti, grazie anche e soprattutto al look estremamente più cupo ed “enigmatico”.

The Batman uscirà nei cinema il 4 marzo 2022: nel cast, oltre a Pattinson e Dano, troviamo anche Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman e Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon. Tutti i film dedicati al Batman di Pattinson non avranno ialcuna relazione con il Batman di Ben Affleck apparso in ultima battuta in Zack Snyder’s Justice League (qui in offerta speciale).