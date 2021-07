DC annuncia Batman: One Dark Knight di Jock

DC Comics ha annunciato la nuova serie per l’etichetta DC Black Label Batman: One Dark Knight, scritta e disegnata dall’artista Jock. Non molto tempo fa, DC Comics ha annunciato un’altra miniserie per l’etichetta Black Label, Batman l’Impostore, disegnata dal nostro Andrea Sorrentino, e che uscirà in contemporanea anche con l’Italia grazie a Panini Comics.

L’editore di Burbank ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale l’uscita della miniserie Batman: One Dark Knight con un comunicato. La miniserie, composta di 3 numeri, uscirà il 7 Dicembre 2021 nelle fumetterie americane.

Questo Dicembre, il tre volte best selling del New York Times Jock (The Batman Who Laughs, Batman: The Black Mirror) porterà il suo iconico stile tra le oscure strade di Gotham City in Batman: One Dark Knight, una miniserie DC Black Label di 3 numeri in formato prestige. Scritta e disegnata da Jock, la miniserie uscirà in formato cartaceo e sulle piattaforme digitali il 7 Dicembre 2021.

Eccovi la sinossi:

Quando una semplice scorta del GCPD finisce male, Batman si ritrova nella parte sbagliata di una Gotham colpita da un’ondata di calore e con un super-villain in circolazione. Seguiamo Batman mentre attraversa quartiere dopo quartiere una città piombata nell’ombra mentre deve scortare un temibile prigioniero alla prigione di Blackgate. Gli angoli bui della città potrebbero nascondere diverse insidie… E il prigioniero ha tutta l’intenzione di colpire prima che la notte finisca.

Su Amazon.it potete recuperare tutti i fumetti che Jock ha realizzato su Batman, in particolare Batman: Lo Specchio Nero e Il Batman che Ride.

Jock ha dichiarato:

Credo che molti lettori sappiano quanto ami disegnare Batman, ecco perchè sono elettrizzato all’idea di mescolare l’approccio visivo con la mia storia Batman: One Dark Knight” ha raccontato Jock. “L’idea era raccontare una storia propulsiva, di pura azione, che si svolge durante una qualsiasi notte a Gotham; almeno fino a quando un blackout colpisce la città e la notte diventerà molto, molto pericolosa per Batman. Non vedo l’ora di potervi dire di più molto presto!.

Insieme al comunicato, DC ha pubblicato alcune pagine di anteprima di Batman: One Dark Knight.

BATMAN: ONE DARK KNIGHT

Issue 1 of 3

Written by JOCK

Art and cover by JOCK

$6.99 US | 48 PAGES

Variant cover by CLIFF CHIANG

1:25 “Blackout” cover by LEE GARBETT

On Sale 12/7/21