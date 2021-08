Il 2021 segna l’80° anniversario della nascita di Wonder Woman e DC ha già annunciato le iniziative per celebrare il personaggio, tra l’uscita del film Wonder Woman 1984 ed il Wonder Woman Day, fissato per il prossimo 21 Ottobre. Un altro annuncio fatto in seno all’iniziativa è che Stephane Philipps e Mike Hawthorne saranno gli autori che firmeranno la serie Wonder Woman: Evolution.

DC annuncia la nuova serie Wonder Woman: Evolution

Nel corso degli 8 numeri di Wonder Woman: Evolution, Diana si dovrà ergere a paladina del nostro pianeta nel momento in cui questo viene minacciato da entità semi divine, il cui compito è vegliare e giudicare i pianeti dell’universo e i loro abitanti. La sceneggiatrice ha raccontato alcuni dettagli della nuova serie in arrivo a Novembre.

Il loro compito è controllare tutti i pianeti dell’universo e i loro abitanti, intervenendo quando qualcuno di questi risulta una minaccia. Al momento, loro vedono negli umani un pericolo non solo per la Terra ma anche per l’intero Universo. La storia racconterà di come queste creature cercheranno di compiere il loro dovere, giudicando l’umanità, e del perchè Diana è stata scelta per essere la paladina della nostra specie.

Wonder Woman, insieme all’intera umanità, verrà giudicata affrontando una serie di prove di natura sia fisica che psicologica, decretando solo attraverso una sfida finale quella che potrebbe essere la loro salvezza o la loro disfatta. Sono state pubblicate alcune pagine di preview, insieme alla cover del primo numero firmata da Hawthorne e la variant di Riley Rossmo.

Wonder Woman: Evolution sarà per la Philipps la sua seconda prova sul personaggio, avendo lei già scritto una storia breve su Diana per l’antologia di racconti Sensational Wonder Woman. L’autrice si è detta profondamente onorata di poter scrivere ancora una volta una storia di Wonder Woman.

Scrivere questi personaggi è per me una responsabilità e un privilegio. Penso di avere una certa responsabilità nel raccontare le storie di personaggi che amo profondamente e con cui sono cresciuta, e vedermele affidare è per me un onore. Faccio il miglior lavoro al mondo (fatta eccezione per… sapete… essere Wonder Woman, perchè quello sembra essere davvero grandioso).

L’uscita americana del primo numero di Wonder Woman: Evolution è fissata per Novembre 2021.