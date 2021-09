DC annuncia l’evento Shadow of the Bat

Dopo aver annunciato il lancio di ben 4 nuove serie fra cui Batgirls e Swamp Thing Green Hell di Jeff Lemire, trovate i dettagli nel nostro articolo dedicato, DC ha annunciato, contestualmente all’ufficializzazione delle uscite previste a novembre negli Stati Uniti, anche l’evento Shadow of Bat. L’evento, che riprende il nome di una storica testata batmaniana degli anni ’90, si dipanerà per 12 settimane sull’altrettanto storica Detective Comics.

L’evento Shadow of the Bat: i dettagli e i team creativi coinvolti

L’evento Shadow of Bat seguirà vari eroi e villain dipanare una oscura cospirazione che coinvolge la Gotham del post-Fear State ovvero l’evento che ha di fatto chiuso la gestione targata James Tynion IV su Batman, per i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato.

Mentre sulla ammiraglia Batman seguiremo un Batman lontano da Gotham, e il nuovo scrittore Joshua Williamson, su Detective Comics l’ottima Mariko Tamaki (Detective Comics, Future State: Dark Detective) verrà accompagnata da una serie di artisti a rotazione fra cui Ivan Reis (Action Comics) e Danny Miki (Batman), Max Raynor (Challenge of the Super Sons), Amancay Nahuelpan (Crush & Lobo) e Jordie Bellaire (Batman), per questo evento in 12 settimane che vedrà sorgere sulle ceneri dell’Arkham Asylum la misteriosa Arkham Tower. Tuttavia questa struttura super-tecnologica cade subito nelle mani dei suoi stessi ospiti sobillati dall’altrettanto misterioso Dr. Wear.

Shadow of Bat prenderà il via su Detective Comics #1047 e #1048 previsti a gennaio 2022 negli Stati Uniti, eccovi alcune tavole proprio ad Detective Comics #1047:

Gli albi di Detective Comics legati all’evento Shadow of Bat saranno impreziositi da storie in appendice scritte da Matthew Rosenberg (Task Force Z) e disegnate da Fernando Blanco (Catwoman) che racconteranno i retroscena di Arkham stesso.

Un prologo di Shadow of the Bat verrà pubblicato su Detective Comics 2021 Annual in uscita a novembre negli Stati Uniti. Scritto da Mariko Tamaki and Matthew Rosenberg con disegni di David Lapham (Stray Bullets) e Trish Mulvihill (Birds of Prey), l’albo vedrà l’attuale sindaco di Gotham, Nakano, firmare per la costruzione della Arkham Tower. Batman e Nightwing si confronteranno duramente sulla scelta del sindaco mentre un nuovo villain si affaccia sulla città: The Maeger Man.

