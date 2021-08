DC annuncia il nuovo scrittore di Batman

Pochi minuti fa, attraverso il suo account twitter personale, Joshua Williamson ha confermato di essere il nuovo scrittore di Batman. Williamson prenderà le redini della testate principale della DC a partire da dicembre con Batman #118.

Joshua Williamson succede all’amico e collega James Tynion IV che solo poche settimane fa aveva annunciato di aver sciolto il contratto che lo legava in esclusiva alla DC dopo aver firmato un remunerativo contratto con Substack per il lancio di una mezza dozzina di nuove serie e di una etichetta personale, per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Joshua Williamson è il nuovo scrittore di Batman, i primi dettagli

Joshua Williamson non si è sbilanciato molto rimandando ad annunci più corposi nell’imminente futuro. Lo scrittore ha però confermato che il primo arco narrativo si intitolerà Abyss che sarà anche il nome di un nuovo villain che verrà introdotto in Batman #119, previsto negli Stati Uniti a gennaio.

Riguardo il futuro della testata, Williamson ha detto, sempre tramite twitter, che:

Onoreremo i piani delle altre bat-testate attuali ma racconteremo anche una nuova storia per Bruce Wayne come Batman all’interno dell’Universo DC.

Il riferimento di Joshua Williamson è evidentemente all’evento Shadows of the Bat (nel nostro articolo dedicato tutti i dettagli) che monopolizzerà novembre proprio le bat-testate e porterà a quanto pare all’allontanamento di Batman da Gotham.

Lo scrittore ha anche diffuso le copertine di Batman #118 e Batman #119 firmate da Jorge Molina che a quanto pare firmerà anche gli interni degli albi. Qualche albo di pausa per la superstar Jorge Jimenez, che pure qualche giorno fa aveva confermato di essere ancora il disegnatore della serie, oppure anche per lui c’è all’orizzonte un cambio di incarico? Da notare anche che il Batman in copertina indossa il costume della Batman, Inc.: possibile un futuro “globale” per il Cavaliere Oscuro?

Joshua Williamson è uno degli autori più prolifici in DC degli ultimi anni. Ha scritto The Flash per circa 4 anni durante l’era Rebirth per un totale di oltre 100 albi, recentemente ha scritto Future State: Gotham, Robin e la miniserie Infinite Frontier. A settembre lancerà Deathstroke Inc.

