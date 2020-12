Batman: Urban Legends – la nuova serie DC partirà a marzo

Nella tarda serata di ieri, DC ha annunciato la partenza di una terza testata batmaniana (la quarta in realtà se si tiene conto di Batman/Superman) a marzo subito dopo la conclusione di DC Future State e intitolata Batman: Urban Legends.

Batman: Urban Legends – dettagli

Batman: Urban Legends sarà una serie mensile antologica da 64 pagine con all’interno ben 4 storie e team creativi di primissimo piano. Il primo albo debutterà il 16 marzo nelle fumetterie statunitensi e costerà $ 7.99 con tre copertine firmate rispettivamente da Hicham Habchi, David Finch e Kael Ngu.

Vediamo nel dettaglio le 4 storie che comporranno la serie.

Batman: Urban Legends – Batman/Red Hood

Chip Zdarsky (Detective Comics #1027, Dark Nights: Death Metal Guidebook #1) e il disegnatore Eddy Barrows (Detective Comics, Freedom Fighters, Future State: Robin Eternal) realizzeranno la storia principale dell’antologia che avrà come protagonisti Batman e Red Hood che incroceranno la strada durante una indagine su una misteriosa droga che sta spopolando per le strade di Gotham. Questa indagine porterà nuovamente Red Hood ad entrare in conflitto con il suo mentore.

Batman: Urban Legends – Batman/Red Hood sarà una storia in 6 parti.

Batman: Urban Legends – Grifter

La seconda storia dell’antologia avrà come protagonista Grifter riprendendo quanto visto in Batman #101 e sarà scritta da Matthew Rosenberg con matite di Ryan Benjamin (Future State: Grifters). Ritroveremo Cole Cash aka Grifter sempre a Gotham City sulle tracce della Halo Corporation per scoprirne le reali intenzioni.

Batman: Urban Legends – Harley Quinn

La terza storia avrà come protagonista Harley Quinn e sarà ambientata prima del rilancio della sua serie regolare. Ad occuparsi di questa storia sarà sempre Stephanie Phillips, già nominata scrittrice della nuova serie regolare, con matite dell’italiana Laura Braga (Future State: The Next Batman). Harley Quinn cercherà di sistemare la sua complicata storia con Poison Ivy che però è scomparsa!

Batman: Urban Legends – The Outsiders

A chiuderà i primi tre numeri di Batman: Urban Legends ci sarà la reunion degli The Outsiders, scritta da Brandon Thomas (Future State: Outsiders) e illustrata da Max Dunbar (Marvel’s Champions, Dungeons and Dragons, Judge Dredd).

Dopo la fine dell’ultima versione della squadra messa in piedi da Batman, Black Lightning, Katana e Metamorpho si riuniscono, loro malgrado, per affrontare una minaccia proveniente dal passato di quest’ultima.