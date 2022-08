Niente da fare per DC’s Strange Adventures, serie antologica che avrebbe dovuto portare in scena diversi personaggi dei fumetti, anche i più sconosciuti. Lo show è stato ufficialmente cancellato, nonostante fosse stato in sviluppo da anni, e non uscirà più su HBO Max. Decisione che riflette la nuova visione di Warner Bros. Discovery di focalizzarsi maggiormente su contenuti più appetibili e legati al grande schermo.

DC’s Strange Adventures è stata cancellata

A darne la notizia è stato Kevin Smith durante il suo podcast, rivelando come aveva lavorato assieme a Eric Carrasco, scrittore di Supergirl, a un episodio della serie: sarebbe dovuto essere incentrato su Jimmy Olsen e Perry White portati nel mondo di Bizzarro dal villain dei fumetti DC. Queste le dichiarazioni del noto regista e fumettista:

“Mi sembra che quello un tempo sarebbe dovuto essere un futuro promettente della DC su HBO Max, adesso non c’è più. L’altro giorno mi ha chiamato Eric e dal nulla mi ha detto che Strange Adventures era stata ufficialmente terminata. Non avevamo avuto più loro notizie, ma penso sia dovuto alla nuove decisione prese da Dacid Zaslav. Nessuno conosceva i personaggi della serie, forse era troppo costosa da realizzare”.

Kevin ha inoltre rivelato che in DC’s Strange Adventures ci sarebbe dovuto essere Nicholas Cage nei panni di Bizzarro, ma non erano riusciti a metterlo ancora sotto contratto. La serie antologica sarebbe dovuta essere supervisionata da Greg Berlanti, produttore esecutivo dell’Arrowverse, e avere episodi da un’ora ciascuno. Non è stato l’unico progetto a essere cancellato: anche la serie animata My Adventures With Superman, che sulla carta prometteva bene, è stata definitivamente terminata.

Warner bros. Discovery è da giorni nell’occhio del ciclone mediatico per aver cancellato Batgirl, nonostante il budget di 90 milioni dollari, e aver nuovamente annunciato un piano decennale per la DC al cinema. Visti i trascorsi, i fan non sembrerebbero molto entusiasmanti da questi progetti.