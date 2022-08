La netta e improvvisa cancellazione di Batgirl ha scosso i fan della DC, diventando in breve tempo un caso mediatico. In molti hanno iniziato a chiedersi quale sarebbe stato il futuro di altri progetti attualmente in sviluppo, tra cui la serie animata My Adventures With Superman, annunciata nel 2021. A quanto pare le notizie sarebbero rassicuranti.

My Adventures With Superman non sarà cancellata

In una recente sessione di domande e risposte su Reddit l’artista Evan “Doc” Shaner ha spiegato che la serie è ancora in lavorazione e debutterà il prossimo anno su Cartoon Network e HBO Max. Aggiornamento in contrasto con quanto dichiarato di recente da Warner Bros. Discovery, ovvero tagliare i contenuti per bambini e famiglie dalla programmazione della piattaforma di streaming. Scoob! Holiday Haunt, film ambientato nel mondo di Scooby Doo, è stato cancellato assieme alla serie Little Ellen di Ellen DeGeneres.

My Adventures With Superman è una nuova serie animata che avrà come protagonisti Jack Quaid (The Boys, Star Trek: Lower Decks) e Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist), rispettivamente nei panni di Clark Kent/Superman e Lois Lane. In questo universo, Lois e Clark sono rappresentati come ventenni rampanti del Daily Planet: gioie, dolori, e il rapporto con i superpoteri. Sono già state confermate due stagioni. La fonte di ispirazione primaria è stata rappresentata dai film sull’uomo d’acciaio con Christopher Reeve.

Nel frattempo rimane ancora ignoto il futuro di Superman in live action: in molti si aspettavano un ritorno di Henry Cavill al San Diego Comic-Con, ma così non è stato. Sappiamo che Warner non ha alcuna intenzione di proseguire con lo SnyderVerse, ma i fan continuano ad implorare a gran voce il suo ritorno nei panni dell’uomo d’acciaio. Anche Peacemaker, serie spinoff del film di the Suicide Squad, è sopravvissuta ai tagli della Warner, come confermato dal regista James Gunn.